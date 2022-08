Western and Southern Open 2022: Češka Petra Kvitová porazila Jabera a dostala se do čtvrtfinále

Cincinnati (USA), 19. srpna: Česká Petra Kvitová se ve čtvrtek kvalifikovala do čtvrtfinále West and South Open vítězstvím 6-1, 4-6, 6-0 nad nasazeným č. 5 Anasem Jaberem za hodinu a 47 minut. Kvitová má na kontě čtyři výhry nad Jaberem, včetně loňské výhry 6-1, 6-2 ve stejné fázi z Cincinnati. Vede celkově 4:1 a tohle byl první v sérii, který šel do rozhodujícího setu. Jaberovo jediné vítězství přišlo letos v Sydney. Western and Southern Open 2022: Rafael Nadal prohrává ve druhém kole proti Borna Couric.

Díky této výhře se 32letý hráč dostal do čtvrtfinále Cincinnati. V letech 2012 a 2018 byla semifinalistkou a v roce 2021 se také dostala do čtvrtfinále. Navzdory tomu bylo její procento vítězství v šampionátu před tímto týdnem pouhých 55 procent – ​​její druhé nejnižší ze všech turnajů WTA 1000, nejvyšší pouze v Římě (50 %). Jaber je také prvním hráčem z top 10, který byl v Cincinnati poražen. Kvitová si za 43 nevynucených chyb připsala celkem 31 winnerů včetně pěti es. Světová osmadvacítka také našla svůj nejlepší návrat z velkých bodů, když srazila čisté vítězky za smečí 4:0 v prvním setu a 5:0 ve třetím. Western and Southern Open 2022: Zhang Shuai porazil v úvodním zápase bývalou finalistku Naomi Osakaovou.

Řada hlubokých a silných návratů také způsobila velké chyby od Jabeur. Tunisan udělal 30 nevynucených chyb na pouhých devět winnerů. Jabeurová se v úvodní hře na podání vykašlala na dvě dvojchyby a v prvním setu zahrála jen 35 procent svého prvního podání. Toto procento se zlepšilo na 62 procent ve druhém setu, což – spolu s poklesem úrovně Kvitové – umožnilo Jabeurové vyrovnat zápas. Ale wimbledonská finalistka rychle proklouzla do rozhodnutí a po celou dobu projevovala upřímnou frustraci ze své úrovně. Jaber však dokázala vytvořit řadu žhavých tipů pro svou značku. Zakódované forhendové podání ve druhé polovině druhého setu posloužilo jako odrazový můstek k prosazení se v zápase; Parádní střela vytáhla bekhendový řez zpoza čáry podání, přičemž míček klesl pod výšku sítě a dosáhl nastaveného bodu.

