Euro 2020: Kdo bude hrát v 16. kole? | fotbalové novinky

Nyní máme posledních 16 hráčů. Kdo uspěl a kdo se po skupinových fázích Euro 2020 vrátí domů?

První dva z každé skupiny postoupí do 16. kola, zatímco první čtyři týmy na třetím místě budou základní sestavou pro první vyřazovací fázi, přičemž výsledky skupiny jsou nyní potvrzeny takto:

Kdo se kvalifikoval do 16. kola?

Holandsko

Belgie

Itálie

Wales

Rakousko

Dánsko

Švýcarsko

Francie

Česká republika

Švédsko

Anglie

Chorvatsko

Ukrajina

Španělsko

Portugalsko

Německo

Euro 2020, 16 zápasů:

Sobota 26. června

Hra 1: Wales proti Dánsko; Odjezd 17:00 (Amsterdam)

Hra 2: Itálie proti Rakousko; Odjezd 20:00 (Londýn)

Neděle 27. června

Třetí hra: Holland proti Česká republika; Odjezd 17:00 (Budapešť)

Čtvrtá hra: Belgie proti Portugalsko; Zápas začíná v 20:00 (Sevilla)

Pondělí 28. června

Pátá hra: Chorvatsko proti Španělsko; Odjezd 17:00 (Kodaň)

Hra 6: Francie proti Švýcarsko; Zahájení ve 20:00 (Bukurešť)

Úterý 29. června

Hra 7: Anglie proti Německo; Odjezd 17:00 (Londýn)

Hra 8: Švédsko proti Ukrajina; Zahájení ve 20:00 (Glasgow)

Skupina A – Itálie (vítěz), Wales (finalista), Švýcarsko (třetí místo)

Poté, co si zajistili postup jako skupinový finalista, Wales V sobotu večer bude hrát v Amsterdamu. Budou čelit druhé skupině druhých, Dánsko, který ve svém posledním zápase zvítězil proti Rusku 4: 1.

Vítězové skupiny A. Itálie V sobotu nastoupí ve Wembley a bude čelit druhé skupině C Rakousko, který porazil Ukrajinu, aby si zajistil druhé místo v posledním zápase skupiny.

ve stejnou dobu, Švýcarsko Se čtyřmi body skončil třetí a bude hrát v blízkosti sousedů Francie v příštím kole.

Ale krocanPoté, co prohráli všechny tři své zápasy, byli vyřazeni ze soutěže.

Skupina B – Belgie (vítěz), Dánsko (finalista)

Belgie Druhý set vyhrál poté, co nashromáždil devět bodů ze svých tří her, a uzavřel ho vítězstvím 2: 0 nad Finskem v jeho posledním skupinovém zápase v pondělí.

Muži Roberta Martineze konečně poznali své soupeře poté, co ve středu večer skončila skupina F s vítězi 2016 Portugalsko jejich soupeři v příštím kole.

Připojí se k nim v posledních 16 letech Dánsko Kdo dokončil druhý kompliment poté, co v Kodani porazil Rusko 4: 1. budou čelit Wales V sobotu v Amsterdamu.

Mezitím se umístila na třetím místě Finsko Byli vyřazeni z turnaje, Portugalsko remizovalo v poslední hře a Francie skončila třetí v 16. kole.

RuskoNa pozadí jejich bití Dánskem byli vyřazeni.

Skupina C – Nizozemsko (2. místo), Rakousko (2. místo), Ukrajina (3. místo).

Holandsko Zarezervovali si místo v 16. kole jako vítězové skupiny C a ve své skupině vytvořili rekordních 100 procent vítězstvím 3: 0 nad Severní Makedonií v posledním zápase skupiny.

Jako vítěz skupiny nastoupí v neděli v Budapešti Nizozemsko proti třetím ve skupině D Česká republika.

Rakousko, který v poslední skupinové hře porazil Ukrajinu až do konce, odcestuje do Wembley Itálie na. Sobota.

třetí místo Ukrajina Věděli, že se díky těžké porážce Slovenska ve Španělsku ve skupině E dostali do dalšího kola, a budou čelit Švédsko V 16. kole

Skupina D – Anglie (2. místo), Chorvatsko (2. místo), Česká republika (3. místo).

Anglie Poté, co porazila Českou republiku, se ve vítězné skupině kvalifikovala do 16. kola. To znamená, že strana Garetha Southgate nastoupí příští úterý ve 16. kole ve Wembley proti Portugalsku, Německu, Francii nebo Maďarsku.

Chorvatsko bude čelit finalista ze skupiny E, Španělsko, v Kodani.

The Česká republikamezitím se kvalifikoval jako jeden ze čtyř nejlepších týmů na třetím místě, čelí vítězům skupiny C a Holandsko.

Skupina E – Švédsko (vítěz), Španělsko (finalista)

Švédsko Pozdní vítěz proti Polsko Mělo to významné účinky ve skupině E.

Ačkoliv se Švédsko už kvalifikovalo do posledních 16, cílový bod Victora Cleasona posunul Švédsko na vrchol skupiny na úkor Španělska.

jako výsledek, Španělsko Teď se setkáme Chorvatsko v Kodani Švédsko bude hrát Ukrajina.

Polsko A SlovenskoJdou však domů.

Skupina F – Francie (vítěz), Německo (finalista), Portugalsko (třetí místo).

Francie Potřeboval výhru, aby si zajistil první místo ve skupině F, ale nakonec to proti němu stačilo Portugalsko, s průchodem na obou stranách.

Francouzi budou Švýcarsko, kteří skončili na třetím místě ve skupině A, nastoupí v pondělí na šestnácté kolo v Bukurešti, čelí jim Portugalsko Belgie Den v Seville.

Německo, který směřoval z turnaje až do pozdního gólu Leona Goretzky v síti Maďarsko, finalisté a v úterý večer čelí Anglii ve Wembley.

Maďarsko, který strávil části své poslední hry na druhém, třetím a čtvrtém místě ve skupině F, je z turnaje vyřazen.