Karel Zeman – kouzelník velkého plátna

Karel Zeman, Foto: Česká televize

V roce 1956 měla premiéru fiktivní adventura Invention for Destruction českého režiséra Karla Zemana, volně inspirovaná stejnojmenným románem Julese Verna. Film měl celosvětový úspěch, byl prodán ve více než 70 zemích a jeho tvůrce i československá kinematografie se proslavily po celém světě.

Karel Zeman během svého života obdivoval lidi jako Pablo Picasso a Charlie Chaplin, ale také ovlivnil řadu současných tvůrců, jako je Terry Gilliam nebo Tim Burton.

Slavný český režisér, scenárista a výtvarník Karel Zeman se narodil v roce 1910 ve vesnici Ostromo v severních Čechách. Po dokončení střední školy odešel studovat reklamní design v Československu a do Aux-en-Provence v jižní Francii.

Po ukončení vojenské služby začal pracovat v reklamním oddělení v obchodním domě v Brně, kde jeho práce upoutala pozornost slavného filmového režiséra Elmara Klossa. Zemanovi byla nabídnuta práce ve filmových studiích Baťa ve Zlíně. Tak začala kariéra jednoho z nejvlivnějších československých filmařů.

Karel Zeman debutovala jako svatební krátký film Vánoční sen, který získal cenu v soutěži na prvním filmovém festivalu v Cannes v roce 1954.

V příštím desetiletí vytvořil populární sérii panenek s postavou pana Brococka. Ale právě jeho celovečerní filmy, které kombinují různé revoluční animace a hrané techniky, mu přinesly mezinárodní slávu, říká Michaela Mertová z Národního filmového archivu:

Pan Brocock, foto: Miloš Turek

„Řekl bych, že jeho největším přínosem bylo, že po loutkových filmech začal produkovat komplikované fiktivní filmy, které kombinovaly speciální efekty, herectví a animaci. Jeho filmy přenesly diváky do fiktivních světů, kam by normálně neměli přístup.

“Spojením různých stylů vytvořil svůj vlastní svět, který nepřestal oslňovat diváky ani v dnešní digitální době.”

„Podařilo se mu vykreslit dobrodružného ducha, vzbudit zájem o mimozemské světy a představit je divákům bez ohledu na jejich věk.“

První a možná nejprodávanější film Karla Zemana, Cesta na začátek času, měl premiéru v roce 1955. Vypráví příběh čtyř chlapců, kteří cestují lodí do minulosti, přes dobu mamutů a dinosaurů až po bažiny a pravěké moře od který vznikl život.

Cesta na začátek času, Foto: Česká televize

Journey to the Beginning of Time byl Zemanovým prvním filmem, ve kterém se objevil po boku herců se zastavovací akcí a dalšími speciálními efekty, což je rys, který vyvinul ve své další práci.

Vynález ničení, Foto: Česká televize

O tři roky později dokončil svůj první film Invention for Destruction založený na díle Julese Verna. Vizuální styl filmu byl založen na věrném obnovení rytin viktoriánské kaligrafie v originálních verzích Verneových románů.

Invent for Destruction se stal nejúspěšnějším československým filmem v historii a slavil úspěch po celém světě. Jen v New Yorku se promítalo současně v 96 kinech!

Stejně jako další průkopníci české animace, jako Hermina Terlova a Jerry Trnka, vyvinul Karel Zeman svůj vlastní styl filmů zcela sám.

Vynález ničení, Foto: Česká televize

V předchozím rozhovoru pro Rádio Praha ho dcera Karla Zemana, Lyudmila, která strávila většinu svého dětství ve zlínském filmovém studiu se svým otcem, popsala jako inovátora a přišla s řadou nových stylů.

“Myslím, že byl hodně před svým časem. Vždy se snažil najít způsoby, jak do filmu vnést své nápady, a věřil v potenciál těchto filmů.”

“To, co skutečně vynalezl, byla kombinace mnoha technologií: buněčná animace, výřezy, 3D panenky a živí herci. Všechny tyto technologie dal do jednoho filmu a opravdu se snažil všechny tyto bariéry odstranit.”

„To byla opravdu jeho specializace a nemyslím si, že by jakýkoli jiný režisér dokázal dělat speciální efekty jako můj táta.“

Báječný svět Julesa Verna, Foto: Archiv muzea Carly Zemany

Podle Michaely Mertové bylo největší výhodou Karla Zemana to, že dokázal v nejvyšší možné míře využívat všechny dostupné technologie. Čerpal také ze svých rozsáhlých zkušeností ve filmové reklamě.

Úžasné světy, které vytvořil ve svých filmech, se neliší od těch, které vytvořil jeho předchůdce Georges Millier, který je s ním často srovnáván, říká:

Pan Zeman často odkazoval na dílo průkopníka francouzské kinematografie. A myslím, že do určité míry čerpal ze svých nápadů a technik.

„Vždy však využíval svůj umělecký, technologický a umělecký potenciál, a tak vymyslel zcela vlastní metodu, kterou by těžko někdo jiný replikoval.“

Mnozí považují za své mistrovské dílo třetí celovečerní film Karla Zemana, geniálního barona Manchausena, který měl premiéru v roce 1961. Pohádkové dobrodružství, inspirované rytinami Gustava Dorého, s jedinečnými efekty a vtipnými vtipy, získalo řadu ocenění na nejprestižnějších festivalech, včetně Cannes a Locarna.

Vynikající baron Prášil, Foto: NFA

Film byl také inspirací pro amerického režiséra Terryho Gilliama, člena legendárního Montyho Pythona, pro jeho vlastní verzi populárního románu z 18. století.

V následujících letech natočil Zeman další tři celovečerní filmy, včetně dalších dvou adaptací románů Julese Verna. V 70. letech se vrátil k natáčení animovaných filmů pro děti.

Kromě jeho dlouhodobých asistentů, geniálního skladatele Zdeňka Lišky a animátora Karla Hutečky, se na některých jeho pozdějších projektech podílela i jeho dcera Ludmila.

Karel Zeman s dcerou Lyudmilou, Foto: Česká televize

Poslední film Karla Zemana, Příběh Jana a Marie, byl vyroben v roce 1980. Zde je součástí programu, který ve stejném roce nahrál Rádio Československo u příležitosti 70. narozenin režiséra, ve kterém hovoří o své lásce. Pro filmovou tvorbu:

Mám jedno z nejkrásnějších zaměstnání: vyprávím příběhy. Nakreslím tvar, vytvořím příběh a poté dva týdny pracuji, aby se to pohlo.

“Když na konci týdne přijedu se svými kamarády ze studia, vidíme, že to, co jsme vytvořili, se objevilo na obrazovce.”

„To je něco, co tě opravdu potěší. Je to jako nakreslit krásný obrázek. Ale můžeme tento obrázek oživit, což nás dělá šťastnějšími!“

Karel Zeman zemřel o deset let později, v roce 1990, ale jeho filmy jsou dodnes velmi populární. V roce 2012 bylo na jeho počest v Praze otevřeno muzeum, které vzniklo ve spolupráci s jeho dcerou Lyudmilou, která od 80. let žije v Kanadě.

Báječný baron Prášil, Foto: Muzeum Karla Zemana

Zemanovo zvláštní místo v historii světového filmu bylo potvrzeno před rokem, kdy prestižní americká filmová distribuční společnost Criterion Collection uvedla sérii jeho digitálně restaurovaných filmů.

S názvem „Tři nádherné cesty Karla Zemana“ zahrnuje jeho nejslavnější filmy: Cesta na začátek času, Vynález ničení a Baron Prášil.

Čím jsou tedy filmy Karla Zemana dnes, v digitální době, tak atraktivní? Michaela Mertová nabízí své tlumočení:

Karel Zeman, Foto: Česká televize

“Je pravda, že mnoho lidí bylo překvapeno, když si uvědomili, že takové filmy byly natočeny v předdigitální éře. Samozřejmě dnes jsou možnosti zvláštního efektu úplně jiné. Ale to, zda film funguje, závisí hlavně na příběhu a magie mezi herci.

„Stejně jako knihy Julesa Verna, které vždy přilákají nové čtenáře, myslím si, že filmy Karla Zemana budou i nadále přitahovat nové generace diváků. Je to proto, že je mohou přenést do fiktivního světa a nezáleží na tom, zda jsou zachyceny ve filmu nebo digitálně vytvořené. “