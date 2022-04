Gruzínský prezident označil Randa Paula za „ruskou linii“ v NATO a Ukrajinu za „velmi legrační“

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová označila ve čtvrtek výroky senátora Randa Paula (R-Kentucky) kritizující rozšiřování NATO za „směšné“ pro ruského prezidenta Vladimira Putina a uvedla, že senátor opakuje ruskou propagandu.

„Toto je obvyklá ruská linie,“ řekla Zurabišviliová v rozhovoru pro The Hill na Capitol Hill, kde se schází se zákonodárci.

„Cokoli, čeho se dotknete, aby se zvýšila bezpečnost jeho sousedů, je to něco, co je provokací a hrozbou pro Rusko, a je to velmi zábavné.“

čurat , při slyšení Ministr zahraničí Anthony Blinken se v úterý pokusil kritizovat americkou podporu ukrajinským aspiracím na vstup do NATO jako překročení červené linie stanovené Putinem – což je myšlenka, kterou Blinken odmítl, protože podle něj podkopává právo suverénních států rozhodovat o své zahraniční politice.

Zatímco Paul naznačil, že neospravedlňuje ruskou invazi do svého souseda, poznamenal, že invaze na Ukrajinu byla součástí vzoru pro Rusko útočícího na bývalé sovětské země, a dodal, že ruská invaze a okupace území v Moldavsku a Gruzii byla způsobena také „byli součástí“ Sovětského svazu od 20. let minulého století.

Blinken odmítl Paulův návrh se slovy: „Je základním právem těchto zemí rozhodovat o své vlastní budoucnosti a osudu.“

Zurabishvili řekla, že Paula na schůzku neoslovila, ale pozvala senátora z Kentucky, aby navštívil Gruzii „a uvidíme, co si o tom budeme moci říct“.

Zurabišvili na setkání se zákonodárci ve Washingtonu ve snaze přimět Spojené státy, aby projevily větší politickou podporu Gruzii uprostřed ruské války na Ukrajině. Rusko napadlo Gruzii v roce 2008 a okupuje dvě její území na severní hranici.

Setkání s viceprezidentem Harrisem bylo zrušeno, protože viceprezident měl tento týden pozitivní test na COVID-19. Zurabishvili se ve čtvrtek setkal s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou (D-CA) a setkal se také se senátory, včetně senátora Chrise Coonse (D-D), člena výboru pro zahraniční vztahy Senátu, který minulý týden navštívil Tbilisi.

Zurabišvili varoval, že Rusko by mohlo dále destabilizovat Gruzii a Moldavsko během bojů na Ukrajině, a vyzval Washington a evropské spojence, aby hlasitěji podporovali země východní Evropy.

„Je velmi důležité, aby naši partneři v tuto chvíli věnovali pozornost tomu, co se děje v obou zemích, a to i přesto, že prioritou je samozřejmě pokračování a posílení podpory Ukrajině,“ uvedla.

Zurabišvili zdůraznil návrh na uspořádání referenda od separatistického vůdce v Ruskem podporované a okupující gruzínské provincii Jižní Osetie jako hrozbu, že Rusko bude usilovat o anektování území, jak tomu bylo po referendu na ukrajinském poloostrově Krym v roce 2014. .

Poukázala také na nedávné výbuchy v separatistickém regionu Podněstří v sousedním Moldavsku, které je podporováno Ruskem, jako důležité pro to, aby Spojené státy a Evropa projevily Moldavsku podporu.

„Jsme země nejblíže Rusku s okupovanými územími… a kde Rusko může hrát… hry,“ řekla.

„Je nutné věnovat pozornost těmto dvěma dalším bodům, protože by mohlo dojít k pokusům Ruska… vytvořit pocit nestability.“