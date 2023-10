Den zápasu: Skotsko se může kvalifikovat na Euro 2024 vítězstvím nad Španělskem

Pohled na čtvrteční dění v evropském fotbale:

kvalifikace mistrovství Evropy

Skupina A

Skotsko nečekaně vede skupinu A a může si zajistit kvalifikaci na Euro 2024, když ve čtvrtek porazí Španělsko. S dosud dosaženými 100 % by se Skotové mohli kvalifikovat také, pokud Norsko prohraje s Kyprem v druhém zápase skupiny. Záložník Scott McTominay se zahřál za Španělsko dvěma pozdními góly při sobotní výhře Manchesteru United nad Brentfordem.

Skupina D

Chorvatsko se po porážce Lotyšska a Arménie minulý měsíc posunulo do čela skupiny D na rozdíl branek. Chorvati, kteří loni skončili na mistrovství světa v Kataru třetí, ve čtvrtek hostí druhé Turecko a vítězstvím by se odrovnali od nejbližších soupeřů. Arménie se utká s posledním Lotyšskem a vítězstvím by mohla skončit na druhém místě v závislosti na výsledku zápasu mezi Chorvatskem a Tureckem.

Skupina E

Polsko hraje poprvé od odvolání trenéra Jorge Santose minulý měsíc. Portugalský trenér, který svou zemi dovedl k vítězství na mistrovství Evropy 2016, se ujal své funkce teprve před devíti měsíci. Ten ale po neuspokojivém startu do kvalifikace na mistrovství Evropy v příštím roce odešel a nahradil ho Mikal Proppers. Probies očekává vítězný start proti Faerským ostrovům. Dva nejlepší týmy skupiny E se utkají ve čtvrtek, kdy Albánie hostí Česko.

První skupina

Rumunsko může vést skupinu devět, když ve čtvrtek porazí Bělorusko, zatímco Andorra na posledním místě hostí Kosovo.

