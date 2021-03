Wells požaduje propuštění Jamese Lawrencea v zápase České republiky

Obránce hrál osmkrát v úvodním zápase kvalifikace na mistrovství světa v Belgii.

Wells Dožadovala se St. Pauli Uvolněte děla James Lawrence Kvalifikace mistrovství světa s Českou republikou – tvrdí, že mají v této otázce podporu Německého fotbalového svazu a FIFA. Lawrence hrál ve středu úvodního utkání Walesu v kvalifikaci na mistrovství světa 2022 ve středu poté, co v Lovani prohrál s Belgií 3: 1. 28letý muž se poté vrátil do Hamburku, protože mu místní karanténní předpisy Covid-19 v Německu bránily v cestě do Velké Británie.

James Lawrence nastoupil proti Belgii v úvodním zápase kvalifikace na mistrovství světa ve Walesu.

Lawrence zmeškal přátelské vítězství Walesu 1: 0 Mexiko V Cardiffu v sobotu večer.

Wells ale trvá na tom, že obránce, který v úterý proti Čechům bojoval osmkrát s Čechy, musí být nyní uvolněn po uvolnění karanténních předpisů v Německu.

Když už mluvíme o tom, co se jeví jako hořký obrat klubu oproti zemi, dočasný velšský trenér Robert Page Řekl: „Je to těžké. Máme na naší straně Německou federaci, na naší straně je FIFA.

Potřebujeme, aby ho klub propustil. Stále s ním vedeme dialog a snažíme se ho dostat zpět do skupiny.

„To je něco, co uděláme znovu přes noc. Je to jen klub, který ho uvolňuje.“

“Chráníme to (předpisy). DFB s tím nemá žádné problémy a FIFA řekla ano.”

„Neexistuje žádný důvod, proč bychom do něj neměli vstupovat, a jak jsem řekl, vedeme dialog s klubem.“

Page řekl, že Welles také plánuje v neděli promluvit s Lawrencem o návratu do čety.

„Chtěli jsme, aby to bylo provedeno co nejrychleji, do zítřka ráno,” zdůraznila Page. „Budeme se jím řídit i nadále a všichni nás podporují.”

“Znovu si promluvíme s Jamesem, abychom zjistili, jak rychle ho dokážeme dostat dovnitř.”

„Pokud je pondělí, je to pondělí, ale v ideálním případě budeme hrát v neděli na hřišti (trénink) a plánování úterního zápasu již začalo.

“(Místní) vláda mu v té době nedovolila přijít do Velké Británie.”

„Ale teď se omezení zmírnila a nebude to jiné, než tomu bylo před zápasem v Belgii. Potřebujeme nyní, aby nám klub přikývl, aby ho přivedl.“

Wells oslavoval Chris GuntherKlobouk č. 100 – první hráč v zemi, který dosáhl tohoto milníku – s těžce vybojovaným vítězstvím nad svými mexickými soupeři se umístil na devátém místě na světě.

Keffer MooreJeho vítězství na krátkou vzdálenost v 11. minutě, jeho pátý gól ve 13 zápasech za Wales, dokázal jednu noc rozdíl, když Paige změnila celý tým z porážky na Belgii.

„V některých částech to byla zábava, byla to těžká hra,“ řekl Gunter.

„Byla to pro mě zvláštní noc s čistými listy a vítězstvím. Je to noc, na kterou se mohu dívat s velkou hrdostí.

“Tým byl po celém poli dobrý a byl to pro mě perfektní večer.”

“ Množství podpory a pěkných zpráv, které jsem dostal, bylo opravdu úžasné.

„Nebudeš se potápět dlouho a nemyslím si, že na světě je teď šťastnější muž.“