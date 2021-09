Strikerovy velké naděje na mistrovství světa ve futsalu poprvé

“Při náboru v roce 2011 jsme našli velký talent. Měl všechny vlastnosti dobrého futsalového hráče. Měli jsme štěstí, že jsme ho objevili,” řekl trenér Trung Kwok Tuan.

Vycházející hvězda: Zhao Duan Phat stojící s národní vlajkou po květnovém vítězství ve slotu Světového poháru. – Autorská práva k obrázku VFF

Tuan, který byl v té době skautem futsalového šampiona Tae Son Nam FC, hovoří o Chow Duan Phatovi, klíčovém hráči národního týmu, který se podruhé koncem tohoto měsíce v Litvě zúčastní mistrovství světa ve futsalu.

Byl to Phat, kdo vstřelil klíčový gól Vietnamu v květnovém zápase play off mistrovství světa proti Libanonu, aby se kvalifikoval na turnaj.

Fat otevřel skóre ve 37. minutě, když dribloval kolem Ahmeda Khaira El-Dina, než přihrál míč mezi nohy brankáře Husseina Hamdaniho.

Libanon vyrovnal zápas kopem z blízka po 30 sekundách, ale remíza 1: 1 stačila na kvalifikaci Vietnamu.

Phat cvičil ve výcvikovém středisku Thai Son Nam FC od svých dvanácti let. Právě zde byly tyto talenty vybroušeny a v 17 letech byl povolán a stal se kapitánem národního týmu do 20 let.

Pod jeho vedením získal tým místo ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let AFC v roce 2019.

“Jeho role v týmu byla důležitá pro trenéra Hecta Souta, který byl fanouškem a vždy mu dal místo v oficiálním týmu,” řekl asistent trenéra U20 Dang Dinh Khang.

Jeho talent je opravdu vzácný. Je velmi těžké mít hráče, který dokáže hrát oběma nohama. Celkově je lepší než všichni ostatní skvělí hráči. Nevypadá jako nic zvláštního, ale na hřišti dokáže všechno.

„Jeho gól v libanonském zápase jasně ukázal jeho dokonalé schopnosti.“

Jeho schopnosti porazily prvního trenéra národního týmu Miguela Rodriga, který si nemusel dvakrát rozmýšlet, zda ho ve stejném roce vyzvedne do svého týmu.

Je to jediný člověk, který v tak mladém věku tvoří první tým, a stále je nejmladším hráčem národního týmu

“Je to chytrý hráč. Vždy dělá přesná rozhodnutí v útoku, je opravdu dobrý v běhu s míčem nebo bez míče a má ostrou koncovku. Opravdu se mi líbil na první pohled,” řekl Rodrygo, který převzal vedení Vietnam v letech 2017-19.

K libanonskému cíli dodal: “Udělal odvážné rozhodnutí a dostal velkou odměnu. Neměl štěstí, ale byl cílem světové úrovně.”

Po tréninku v Thai Son Nam byl Phat zapůjčen Cao Bang FC v sezóně 2017 a 2018.

V roce 2019 byl povolán zpět do Thai Son Nam a získal bronzovou medaili na mistrovství asijských klubů ve futsalu.

Pat je talentovaný, ale má silnou osobnost, což ho v roce 2017 dostalo do problémů.

Bylo to v národním poháru ve futsalu a Fat platil za Cao Bang, když použil vulgární výraz a agresivně reagoval v zápase proti Sannest Tourist Khanh Hoa.

Byl vyloučen a na několik měsíců vyloučen ze všech soutěží.

„Byla to vhodná přestávka pro mladou hráčku, která se poté vrátila silnější a soustředěnější a stala se tvůrkyní hry,“ řekl trenér Tuan, který má nyní na starosti ženský národní futsalový tým.

Trenér Khang věří, že Phat má talent, ale musí zlepšit jeho mentalitu.

Někdy mu chybí sebevědomí. Někdy se neodváží driblovat s míčem, přestože je v něm dobrý. V první noze byl napjatý a nemohl ze sebe vydat to nejlepší. “

“Je přímý a bezohledný. Pokud se dokáže trochu řídit, bude mnohem lepší.”

Vietnamský útočník Chow Duan Phat (vlevo) bojuje o míč proti španělskému Pepeovi během přátelského zápasu minulý týden. – Autorská práva k obrázku VFF

Když mluvíme o svém působivém gólu, Fat řekl, že byl celoživotním vítězem.

“Když o tom přemýšlím, stále jsem na cloudu číslo devět. Je to pro mě jako sen. Když zápas skončil, dal jsem gól, který umožnil Vietnamu soutěžit na druhém mistrovství světa,” řekl Fatt.

“Je to skvělé a jsem velmi šťastný. Byl to nejdůležitější cíl mé kariéry.”

Poté, co si Fat získal důvěru různých zahraničních trenérů, rozuměl také se současným trenérem Pham Minh Jiangem, který neváhal a do svého užšího výběru si vybral Fat jako útočníka, přestože čelil mnoha námitkám.

“Bylo skvělé hrát se zkušenými seniory. Byl to velký turnaj, ale nebyl jsem vůbec nervózní. Měl jsem podporu svých spoluhráčů a trenérů a rostl jsem,” řekl Fat o kvalifikaci na mistrovství světa.

“Mnohokrát jim děkuji, zvláště Jiangovi.”

Jiang opravdu věří v 21letý gól, který je pod jeho vládou jak pro Tae Son Nam, tak pro národní tým.

„Jeho gól mě nepřekvapil, protože jsme o zápase diskutovali a Fat trénoval plynule a dával góly,“ řekl Jiang. “Je rychlý a obratný. Jsem přesvědčen, že si může dát pauzu, a on to udělal. Moje víra byla ve správnou osobu.”

Fat a jeho spoluhráči právě dorazili do Litvy po 15hodinovém letu ze Španělska, kde absolvovali rozsáhlá školení a přátelská utkání proti Japonsku, Španělsku a místním klubům.

Vietnam bude 13. září hrát v Lighthouse Arena v Klajpedě pětkrát obhájce titulu Brazílie. Dalšími uchazeči jsou Panama a Česká republika 16. září, respektive 19. září.

“Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří mě a národní tým během naší dosavadní cesty podporovali. Doufám, že to dotáhnou do konce a poskytnou nám více lásky pro další fázi a další úspěch,” řekl Fatt.

Zdroj: Vietnam News

