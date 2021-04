Sledování Samsungu po Z Fold 2 může být menší, ale nemusí to být tak daleko, jak chcete

Další skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold může mít o něco menší obrazovku než jeho předchozí modely a má menší baterii a je velmi pravděpodobné, že bude spuštěn v červenci společně s novým Galaxy Z Flip. Elektřina Zprávy (Přes Vývojáři XDA).

Galaxy Z Fold 3 má údajně 7,5palcovou hlavní obrazovku tabletu a 6,2palcovou obrazovku na předním krytu telefonu. Elektřina Zápisy, které budou zhruba stejné jako Záhyb 2 7,6palcová hlavní obrazovka a 6,2palcová obrazovka. Elektřina Říká, že tyto velikosti obrazovky přicházejí s další výhodou „nulových hran“, takže i když mohou mít obrazovky stejnou velikost, třetí záhyb se může zdát o něco menší, protože skutečná struktura telefonu se může zmenšit.

Ve srovnání s baterií Fuld 2, která má 4500 mAh, bude Fold 3 pracovat s o něco menší baterií 4380 mAh. Opět nejde o drastickou změnu velikosti a nemusí výrazně ovlivnit životnost baterie, ale je zajímavé si povšimnout, jestli to ovlivní další změny designu záhybu.

Kolem linie skládání jsou další fámy, včetně možnosti podpory S Pen, stejně jako Galaxy S21 Ultra jej získal na začátku tohoto roku. Pro Fold může stylus také představovat další výzvy, pokud se Samsung pokusí integrovat úložiště pera přímo do telefonu namísto použití dalšího pouzdra, jako je Ultra. Otvor pro pero může zabírat místo, které lze zaplnit extra kapacitou baterie nebo úplně odstranit pro celkově tenčí telefon.

Ačkoli Elektřina Vůbec to nezmiňuje, takže neočekávejte změnu – tenkost je dimenze, na které může opravdu záležet, pokud jde o nový Galaxy Fold. Včetně extra mezery vytvořené závěsem je Pleat 2 po složení asi 2 S21 Ultra silný. Pokud Samsung nerozpustí fámy o Fold 3, aby se snáze přenášel a vklouzl do kapsy, doufám, že o tom příště přemýšlejí: Mohlo by to také pomoci Samsungu konkurovat nováčkům Huawei Mate X2 A Mi Mix Fold od Xiaomi Oba používají podobné vzory skládání a jsou ve skutečnosti tenčí než Fold 2.