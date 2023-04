Kelvin Harrison Jr. a Samara Weaving Dazzle v exkluzivním klipu z „Chevalier“

Je to pěkné historické setkání na věky. V tomto exkluzivním klipu POPSUGAR z nového historického dramatu „Chevalier“ se Joseph Boulogne, známý jako Chevalier de Saint-Georges (Kelvin Harrison Jr.), setkává s Marií-Josephine de Montalembert (Samara Weaving) na večírku pořádaném Marie Antoinette (Lucy Boynton). ). Josephine je okamžitě nadšená, ale Mary Josephine je již vdaná.

Chevalier je založen na skutečném příběhu Bologny, nemanželského syna francouzského vlastníka plantáže a ženy, kterou zotročil. V mladém věku ho otec vzal z domova na Guadeloupe do Francie, aby se vzdělával, čímž Josepha oddělil od jeho matky. Joseph se stal dokonalým šermířem a houslistou, nakonec se dostal na vrchol hudebního světa a spřátelil se s Marií Antoinettou. Ale jako svobodný muž v předrevoluční Francii čelil rasismu všude i přes své styky s příslušníky šlechty. Nakonec se stal revolucionářem a byl jedním z prvních lidí, kteří vstoupili do francouzské revoluční armády.

Nový film, vydaný 21. dubna po premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu loni na podzim, sleduje Chevaliera, když je rozčarován ze svého života ve vyšší třídě ve Francii a rozchází se s Marií Antoinettou. Režíroval ho Stephen Williams podle scénáře Stephanie Robinson What We Do in the Shadows. Ve filmu hrají Sian Clifford, Marton Csokas, Alex Fitzalan a Minnie Driver.

Robinson se podíval na některé z natáčení filmu ve formátu Instagram Napsala 6. dubna: „Natočit tento film bylo stejně těžké jako zábavné; opravdová práce lásky. Jsem tak ohromena a nekonečně inspirována všemi umělci, kteří vložili své úsilí do natáčení tohoto filmu. Děkuji za tvůj čas a přátelství.“

Oceněný scenárista pokračoval: „Tento film jsme natáčeli v krásné České republice, po celé zemi na tolika úžasných místech. Strávili jsme také nepřiměřeně mnoho času natáčením na zvukové scéně, na kterou prý nacisté byli zvyklí.“ vytvářet propagandistické filmy ve druhé světové válce.“ Možnost využít stejný prostor k natočení filmu o lásce, svobodě, svobodě a černoších bylo a stále je jedním z nejdojemnějších zážitků mého života.“

„Chevalier“ je nyní v kinech.