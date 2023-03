Technologické demo Unreal Engine Senua Hellblade 2 v akci v reálném čase

Epic Games během něj předvedli novou animační technologii Neskutečná vitrína Na konferenci Game Developers Conference tento týden ukazuje, jak vývojář Ninja Theory používá Unreal Engine 5 k oživení Senuy. Senwa epos: Hellblade 2. Zatímco řeč byla zaměřena především na herní vývojáře, většina lidí by si s sebou vzala: „Sakra, to vypadá tak dobře!“

Melina Jürgens, umělkyně zachycující performance v Ninja Theory, a herec za Senuou, ukázaly, jak Unreal 5 dokáže zachytit záběry představení pomocí o něco více než kamery iPhone a přeměnit je na použitelnou animaci obličeje. Technologie MetaHuman z Unreal Engine zpracovává tyto jednoduché záběry k aplikaci detailní animace obličeje na 3D model, vyjadřující strach, hněv a jemnější vzhled, aniž by je člověk musel zdokonalovat.

Ale pomocí sofistikovanějšího zařízení pro zachycení výkonu může také aplikovat vysoce detailní animace obličeje v reálném čase na modely MetaHuman společnosti Epic. To je to, co můžete vidět ve videu výše – které také slouží jako nový vzhled, i když krátký Senua Saga: Hellblade 2Titul, o kterém jsme dlouho neslyšeli.

Senua Saga: Hellblade 2 Přichází na Windows PC a Xbox Series X. Pokračování Ninja Theory z roku 2017 Hellblade: Senua zdraví Nemá žádné datum vydání.

