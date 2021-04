Vědci z Texas A&M University identifikovali jiný typ nového koronaviru, který je potenciálně rezistentní na protilátky. Inzerovat Kmen, BV-1, byl nalezen u jednoho jedince, který hlásil mírné příznaky COVID-19. Během laboratorních testů výzkum ukázal, že „mnoho neutralizačních protilátek je neúčinných při kontrole jiných variant se stejnými genetickými markery jako BV. -1,“ uvedla univerzita, „V tuto chvíli neznáme plný význam této varianty, ale má řadu mutací. “Podobně jako u jiných variant, které lze zaznamenat na mezinárodní úrovni,” uvedl Ben Newman, hlavní virolog v Global Health Research Complex. “Tato varianta kombinuje genetické markery samostatně spojené s rychlým šířením, těžkým onemocněním a vysokou odolnost vůči neutralizujícím protilátkám. „Nezjistili jsme žádné další případy této alternativy,“ dodal. Tento virus jsme nijak nevyvinuli ani netestovali. Toto oznámení je zcela založeno na genetické sekvenční analýze provedené v laboratoři. “Genetické složení kmene BV-1 je totožné s původní variantou nalezenou ve Velké Británii v září. Více než 30 zemí.” Byly definovány Případy koronavirů ve Velké Británii v rámci jejích hranic poté, co se nový kmen dostal na titulky těsně před Vánocemi.

