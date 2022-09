Projev krále Karla III. chválí královnu Alžbětu II.: Nejnovější aktualizace

Panovník, obránce víry, prababička, zanícený corgi.

a milovník sportu.

Královna Alžběta IIOna, která zemřela ve čtvrtek ve věku 96 let, se často objevovala ve zpravodajských stránkách, ale také zjistila, že je spjata se světem sportu, protože se během svého života setkala s velkou částí britské kultury.

Sama nebyla soutěžní atletka, ale jezdila na koních už od dětství a zdědila královský kmen koní jako majitelka po svém otci. Královna se však účastnila svých sportovních akcí a byla součástí jezdecké skupiny a mnoho jejích dětí a vnoučat trávilo čas na kurtech.

Královna Alžběta sleduje závody v Epsom Derby v roce 2018. jemu připisován… Peter Nichols/Reuters

Tohle je moje nepolapitelná cesta

Královna milovala dostihy. Jak je vidět v dokumentu BBC ‚Elizabeth R: A Year in the Life of a Queen‘ Podívejte se na první díl Od Epsom Derby v roce 1991 v televizi, pak šla na hruď, aby sledovala konec dalekohledem. Také se zdála být velmi spokojená se svou výhrou 16 liber (platila bankovkami samozřejmě s nasazeným obličejem).

Navzdory tomuto neočekávanému úspěchu královna nikdy nedosáhla milého cíle: vyhrát Derby, možná největší v Británii, jako vlastník. V roce 1953, pouhé čtyři dny po své korunovaci, sledovala, jak Aureole skončila druhá v Epsom Downs a porazila Pinzu o čtyři délky. Už nikdy neskončil tak vysoko.

Naděje byly velké v roce 2011, Carlton House v jejich ikonickém fialovém hedvábí se zlatým prýmkem a karmínovými rukávy, favorit 5-2. Doběhl ale na třetím místě. Královna v průběhu let také vydělala tři pětiny.

Královna měla větší štěstí v jiných dostizích a její koně vyhráli za její život více než 1800 dostihů, včetně Oaks, 1000 a 2000 Guinnessů a mnoha dalších důležitých britských dostihů.

Její přítomnost na dostizích Royal Ascot si možná živěji pamatujeme zčásti kvůli jejímu tradičnímu příjezdu do královského průvodu v povozu se čtyřmi koňmi. V roce 2007 se zúčastnila Kentucky Derby během návštěvy Spojených států.

Epsomské derby pro ni ale bylo nepřehlédnutelnou událostí. Během své 70leté vlády se nezúčastnila pouze tří: v roce 2022 kvůli zdravotnímu stavu, v roce 1984 na oslavách 40. výročí Dne D ve Francii a v roce 1956 na státní návštěvu Švédska.

Princezna Anne startovala v roce 1976 na olympijských hrách v Montrealu. jemu připisován… Gilbert Ozan/Gamma Ravo, přes Getty Images

sportovní odvětví

Zatímco mnoho členů královniny rodiny se účastnilo sportů na různých úrovních, včetně rugby a póla, byla to její dcera a vnučka, kdo dosáhl nejvyšších sportovních úrovní v rodině. Královnina dcera, princezna Anne, se kvalifikovala na olympijské hry v roce 1976 v třídenní jezdecké soutěži a na palubě Lodi dobré vůle skončila 24. Annina dcera, královnina vnučka, Zara Tindall, vstoupila do stejné akce v roce 2012, skončila osmá individuálně a získala stříbro v týmové soutěži na palubě High Kingdom.

Annin první manžel a otec Zary Mark Phillips byl dvojnásobným olympijským medailistou v této třídenní akci. Zara je vdaná za Mikea Tindalla, hráče ragby, který vyhrál mistrovství světa a deset let hrál za národní tým Anglie.

Královna Alžběta se zúčastnila zápasu Severní Karolína-Maryland 19. října 1957. Zápasu se měla zúčastnit na její žádost. jemu připisován… Hank Walker / Live Photo Collection / Shutterstock

Návštěva Gridironu

Královna za svůj dlouhý život navštívila mnoho akcí a představení. Předala trofej vítěznému anglickému týmu ve Wembley po finále Světového poháru v roce 1966. Statečně také natočila video s Danielem Craigem („Dobrý večer, pane Bond“ byla její série) pro zahajovací ceremoniál olympijských her v roce 2012, kde se hry konaly oficiálně otevřeno.

Téměř ve všech těchto událostech působí, jako by si užívala, i když ne. Takže těžko říct, co jsem si doopravdy myslel, no, konference na pobřeží Atlantiku v 50. letech.

Ano, během své první cesty do Spojených států jako královna se Elizabeth a její manžel princ Philip 19. října 1957 zúčastnili zápasu Severní Karolína vs Maryland.

byl příběh novinky na titulní straně V The Times pod titulkem „Elizabeth II vidí fotbalový zápas s dekou a chryzantémami“.

Tehdejší zprávy naznačovaly, že účast na jejím prvním fotbalovém zápase byla na žádost královny.

Královna se před zápasem procházela po hřišti a pak se posadila na Byrd Stadium (nyní Maryland Stadium) v College Park, Maryland.

The Times uvedl, že zatímco se Philip držel toho, co se dělo na hřišti, královna se často otočila, aby sledovala fanoušky.

Žádná zpráva o královnině názoru na poločasovou show není k dispozici: „Dívky s bosýma nohama ve velkých krabičkách cigaret, které zakrývají tělo a hlavu, tancují z reproduktoru jako ‚North Carolina Industries Show‘,“ uvedl Times. „Dixie“ také hrál.

Poté, co Ted Kirchner z Marylandu skóroval na 81 yardů, „královna se usmála a zdálo se, že začíná nabírat ducha hry,“ řekla Times. Maryland naštval Severní Karolínu, 21.-7.

Když stojí Wayne Gretzky, královna Alžběta srazí puk během oslavného zúčtování mezi Marcusem Nslundem (vpravo) z Vancouver Canucks a Mikem Ritchiem ze San Jose Sharks v říjnu 2002. jemu připisován… Chuck Studi/The Associated Press

Výlety do bývalých kolonií často zahrnovaly vystoupení na sportovních akcích. Ve Vancouveru v roce 2002 Pusťte slavnostní puk Mezi Marcusem Naslundem z Canucks a Mikem Ritchiem ze Sharks před předsezónním hokejovým zápasem. Wayne Gretzky se ke hře posadil s Queen, ale po první třetině odešla – upřímně řečeno déle, než aby sledovala předsezónní zápasy.

V roce 1991 prezident George Bush doprovodil Elizabeth do Camden Yards v Baltimoru na baseballový zápas, její první. Po setkání s Josem Cansecem, Rickym Hendersonem a třemi Ripkiny jsem zůstal na dvě prohlídky.

Královna Alžběta po Wadeově vítězství v roce 1977 darovala Virginii Wade misku růžové vody. jemu připisován… Press Association, prostřednictvím Getty Images

Ale třeba ne tenis

Přes všechny ty výlety do závodů a jiných sportů byla královna vzácným návštěvníkem jedné z nejslavnějších britských událostí: Wimbledonu.

Elizabeth byla patronkou All England Lawn Tennis and Croquet Club 64 let, dokud v roce 2017 nevyměnila roli na vévodkyni z Cambridge Kate Middleton. tvrdili někteří životopisci a novináři pokrývající zprávy o královské rodině, že tento sport nemá ráda.

Obecně platí, že mnoho dalších členů královské rodiny, včetně prince Williama, navštěvuje Wimbledon, aby předali ceny a užili si podívanou. Královna se ale za dobu své vlády zúčastnila Wimbledonu jen čtyřikrát, naposledy v roce 2010, kdy sledovala, jak Andy Murray vyhrál zápas ve druhém kole. Angličanka Virginia Wadeová jí po vítězství v roce 1977 darovala misku růžové vody. Od té doby Brit toto ocenění nezískal.

Nicméně, i když královna nemá ráda tenis, tenis miluje královnu. Po její smrti přicházelo uznání od All England Clubu („Návštěvy Jejího Veličenstva na mistrovství v roce 1957, 1962, 1977 a 2010 byly zvláštní okamžiky v historii klubu“), tenisových zájezdů a Martiny Navrátilové, mezi ostatními.