Infekce COVID před nebo po očkování vytváří „super imunitu“

A nové studium naznačuje, že nakažení novým koronavirem před nebo po očkování proti COVID-19 může vytvořit tzv „super imunita“ proti COVID-19 — ačkoli odborníci nechtějí, abyste se pokusili záměrně chytit koronavirus.

Zprávy: Výzkumníci z Oregonské zdravotnické a vědecké univerzity zjistili, že očkování po vyléčení z koronaviru poskytuje ochranu podobnou tomu, že se po očkování dostanete COVID-19, o kterém bylo známo, že vytváří „super imunitu“.

V obou scénářích byly protilátky 10krát nebo více silnější než protilátky u těch, kteří byli očkovaní, ale nikdy nechytili COVID-19.

Flashback: The Univerzita zdraví a vědy v Oregonu dříve publikoval studii pro Journal of the American Medical Association který zjistil, že průlomové infekce z delta varianty vytvořily „robustní imunitní reakci proti delta variantě“ – neboli „super imunitu“.

Řekli výzkumníci Tato zjištění naznačují, že „imunitní reakce bude pravděpodobně vysoce účinná proti jiným variantám, protože virus SARS-CoV-2 pokračuje v mutaci“.

Proč na tom záleží: Lidé, kteří mají tuto takzvanou „super imunitu“, jsou lépe chráněni před infekcí COVID-19 a vážnými příznaky, řekli výzkumníci.

Co říkají: „Tyto výsledky spolu s naší předchozí prací poukazují na dobu, kdy se SARS-CoV-2 může stát většinou mírnou endemickou infekcí, jako je sezónní respirační infekce, namísto celosvětové pandemie,“ řekl spoluautor studie Marcel Curlin. Oregonský.

Ano, ale: Řekl to starší spoluautor Fikadu Tafese Oregonský To není důvod, aby lidé úmyslně chytili COVID-19 a tvrdili, že infekce COVID-19 má dlouhodobé následky, které za to nestojí.