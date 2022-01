EMDB 5.02 – Neowin

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány fyzické disky i mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním půjček, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny, a proto je plně přenosný. A co je nejlepší… je to zdarma!.

EMDB 5.02 changelog:

Uživatelské rozhraní: Přidán filtr Kolekce

Systém: Vylepšené spouštění bez připojení k internetu.

Uživatelské rozhraní: vlastní barvy zobrazení seznamu byly porušeny.

Import EAN UPC: opraveny serverové problémy s vyhledáváním kódu EAN / UPC.

Uživatelské rozhraní: Zrcadlení pozadí nebylo uloženo.

Uživatelské rozhraní: Opraveno zobrazování celých příloh DVD jako miniatur.

Uživatelské rozhraní: Opraveno zobrazování a znak v zobrazení seznamu.

Uživatelské rozhraní: výběr byl někdy po třídění neviditelný.

Uživatelské rozhraní: opraveno zobrazování sloupce kontejneru v zobrazení seznamu.

Uživatelské rozhraní: Opraveno zobrazování údajů o výpůjčce v panelu podrobností.

Uživatelské rozhraní: Smazání filmu ukázalo prázdné místo, i když bylo zakázáno zobrazení prázdných míst.

Uživatelské rozhraní: Vlastní číslování vždy zobrazovalo číslo 1 v zobrazení seznamu.

Tisk: Tisk výběru může mít za následek další prázdné stránky.

Uživatelské rozhraní: kontrola aktualizací nezjistila správně opravy hotfix.

Uživatelské rozhraní: Vložení filmu nebo filmů pomocí Ctrl-V po vyjmutí pomocí Ctrl-X nepřidá ‚Copy of ‚, protože originál tam již není.

Databáze: při slučování databází se nyní slučují také sbírky, umělecká díla a pozadí.

Uživatelské rozhraní: Přidána verze do možných sloupců, které se mají zobrazit v zobrazení seznamu.

Překlady: Aktualizace českého, německého, španělského, francouzského, zjednodušeného čínského a holandského překladu.

Stažení: EMDB 5.02 | 5,5 MB (freeware)

Odkaz: Domovská stránka EMDB

