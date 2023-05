Země Iniciativy tří moří souhlasí s vytvořením univerzitní sítě

Posílení mezinárodní spolupráce mezi univerzitami a rozšíření výzkumu jsou cíle dohody o vytvoření sítě univerzit Three Seas, která byla podepsána v úterý v Lublinu.



Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v regionu Tří moří je jednou z našich priorit [Three Seas Initiative participant] Měl by…

Dohodu podepsali ministr školství a vědy Przemyslaw Czarnik, rektor Katolické univerzity Jana Pavla II v Lublinu profesor Miroslav Kalinowski a zástupci 12 univerzit z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky a Estonska. Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, všechny jsou součástí Iniciativy tří moří.

Ministr Czarnik již dříve řekl: „Pokud je Iniciativa tří moří vytvořena pro rozvoj našich zemí, které mají mnoho společných rysů, pokud jde o infrastrukturu, ekonomiku, financování a všechny aspekty, nelze ji dlouhodobě a efektivně rozvíjet bez vědeckého základu. .“ podepsat smlouvu.

děkan @zaměstnanecRev. Dr. Hubail. Miroslav Kalinowski podepsal Memorandum o zřízení University of the Three Seas Network za přítomnosti @zaměstnanec @zaměstnanec a 13 zástupců z univerzit střední a východní Evropy. pic.twitter.com/vqmpEu3TSL

– KUL, Katolická univerzita Jana Pavla II v Lublinu (KUL_Lublin) 16. května 2023