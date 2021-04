Malé příběhy o lásce: „Velmi uvolněné při neúspěchu přítele“

Když se sníh roztaje

Oči Wonder Woman na mých novinách deváté třídy evokují příjemné vzpomínky. Notebook jsem si koupil, když mi bylo 14 let, nový student ve zcela novém stavu. Pronásledován vnitřním padouchem, který používá bič pochybností o sobě, pokouším se simulovat sílu Wonder Woman. Stránky popisují mladou tanečnici, která se obává, že je „ošklivá malá sněhová vločka, která by jí za okamžik mohla chybět“. Nyní, ve věku 18 let, se dívám na rozkvetlé stromy po dlouhé zimě v New Hampshire. I když jsem se naučil vážit si sněhu, jsem vždy vděčný, když se roztaje. Toto je příběh o jaru. – Victoria Chen