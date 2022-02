Fletcher je nejrychlejší na světě, jako North American men combined skončil na šestém místě v soutěži družstev

Taylor Fletcher soutěží během 4×5 km soutěži Gundersen Team Velký Relay cross-country u 2022 zimních olympijských her ve čtvrtek 17. února 2022 v Zhangjiakou, Čína.

Aaron Favela / Associated Press

Steamboat Spring – Chystáte se na lyžařskou část běžecké olympijské Hill týmu velkou událost, američtí muži ze severských zemí byly kombinované sedmý. Čtyři rychlé vystoupení Američanům pomohl jim vyhrát šestém místě z 10 týmů ve čtvrtek od Zhangjiakou Národního běhu na lyžích Ski Center.

Tým veterán Taylor Fletcher stál na startovní čáře jako první na amerických mužů. 31-letý Steamboat Springs narozený bruslař je nejen nejrychlejší v týmu, ale jeden z nejrychlejších bruslařů na světě.

Sundal 1 minutu 58 sekund za lídry v Rakousku, 22 sekund za Českou republiku. Po jednom kole, nebo 2,5 km, Fletcher narazil na linii na šestém místě, před českého závodníka. Jedno kolo později, Fletcher vstoupil do mezibankovní zónu pátého umístěného ve Francii. Dotýkat Ben Loomis‘ záda, zastavil svůj mezičas na 12:16. To byl nejrychlejší jít do relé a skončil jako nejrychlejší hráč bruslí na nohou celý večer v 4×5 relé.

Fletcher, který očekává, že Beijing 2022 bude jeho poslední olympiády a jeho nejlepší výsledky při zimních hrách, skončil 24th v normální kopec a 23. na velkém můstku. Fletcher nerozhodla, kdy bude do důchodu, ale nevidí sám sebe stále soutěžit o čtyři roky.

„Myslím, že by to byla velká změna,“ řekl spoluhráč Jasper Judd, který také pochází z Steamboat Springs. „Každý z nás v týmu teprve před známý náš tým s ním, takže to bude velká změna, ale je to opravdu hezké vidět ho mít jeden ze svých nejlepších sezón v chvíli. Byl s výbuch, zřejmě. „

Fletcher byl schopen užít „sportovní moment“ po závodě, viděl jeho matka Penny, nevlastní otec Fred Fuller a některé členy rodiny na videokazetě. Byl po závodě velmi emotivní, protože to také znamená konec jeho kariéry Olympic.

„Je to vždy výzva, když si zabalit svou olympijskou kariéru,“ řekl Fletcher. „Tato událost tým je zvláštní způsob, jak to udělat pro jistotu. Je mi přinesla tolik radosti a tolik emocí. … Bylo to určitě zvláštní okamžik. Je to šílené si myslet, že rok 2010 byl můj první olympiádu a teď 2022 je moje poslední. “

Loomis, kteří se nejlépe výskoku Američanů, zůstal s Francií během jeho času v průběhu běžeckého a přesunul k Judd.

Francouzská bruslař začal stavět malou výhodu oproti dobrém prvním kole kurzu. Olympionik dvakrát vstoupil do výměny zónu na sedmém místě, nezůstává pozadu Francii a Finsku, a sotva před Českou republiku.

Jared Chomati dosáhl další stopu. Létal nad Finskem a snažil se držet mimo Českou republiku v kotva relé.

Shumate měl úžasné dva týdny v Pekingu, vydělávat pár top 20 míst v dvouhry události a ukazuje být jedním z nejrychlejších bruslařů.

Chomati byl vlas před České bruslař, který dělal to až do cíle, s Francií páté místo, pouhých sedm sekund za Spojenými státy.

Šesté místo odpovídá výkonu Spojených států na týmové akci před osmi lety v Soči. Fletcher je jediný dosud soutěží v tomto týmu.

„Byl to velmi silný den pro celkovou našeho týmu,“ řekl Judd. „Myslím, že šesté místo je rozhodně lepší než jakýkoli výsledek jsme měli pro tým v šampionátu, protože jsem byl v týmu. Jedním z našich cílů bylo dostat se do horní šest, a to je vzrušující. Byli jsme v bojovat o pětinu, což je skvělé a myslím, že jsme všichni mají silné dny.“Velmi dobře, což je dobré pro tým.“

Uzavření mezery na čtvrtém místě by byl téměř zázrak. Čtyři nejlepší týmy, Rakousko, Německo, Japonsko a Norsko, byli spolu po většinu závodu a měl téměř minutu výhodu nad ostatními běžci. Rakousko začalo těsně, ale skončil čtvrtý, zatímco Norsko získal zlato a byly spojeny Německa a Japonska na stupních vítězů.

„To, co jsme byli schopni dosáhnout, zatímco my jsme tady je něco opravdu speciálního. Rozhodně si myslím, jsme tým, který dostane ještě lepší,“ řekl Fletcher. „Doufám, že vidět, že růst v USA a Severní Americe, I doufám, že můžeme mít i nadále tolik potřebnou podporu, protože si myslím, že tito hráči mají šanci dostat medailí v roce 2026.“

To uzavírá severské společných olympijských událostí, takže Fletcher, Judd a celý tým se vrátí do Park City v Utahu, strávit nějaký čas ve státech před návratem do Evropy zabalit sezony Světového poháru.

[email protected]