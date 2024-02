Projekt Riot Games L se nyní jmenuje 2XKO a bude spuštěn v roce 2025

Připravovaná bojová hra Riot Games se odehrává ve světě… liga legend Konečně má správné jméno: Ehm…2XKO. Ano, tím se věci vyjasňují.

Dříve známý jako Projekt pro (Víte, v souvislosti s jeho spojením s… League of Legends), 2XKO Je to první vpád Riotu do žánru bojových her. stíhačka 2 vs 2, 2XKO V komunitě bojových her (známé hovorově FGC) se objevuje od svého oznámení v roce 2021 a dokonce se minulý rok objevil na EVO. Je to také jeden z několika projektů, na kterých má Riot stavět a zhmotnit vesmír obklopující svou první nemovitost. liga legend, Což zahrnuje tituly z již zavřené Riot Forge, které se teprve dočkaly MMO hraA samozřejmě hit animované show Netflix, tajemný.

2XKO

Dnešní oznámení přichází s řadou aktualizací, včetně slov o rostoucím týmu, A.J Obchodní plánA spouštěcí okno pro 2XKO. podle 2XKOPodle výkonného producenta Toma Cannona se tým pracující na hře od poslední poskytnuté aktualizace „výrazně rozrostl“, a přestože zbývá „spousta hry k sestavení“, vývoj hry pokročil pro tým dostatečně daleko. být schopen… Rozvinout to. Cítím se sebevědomě, když o tom mluvím 2XKO Spíše formálně.

Cannon také oznámil, že Riot vyrazí hru na cesty po celý rok 2024 a objeví se na výstavách po celém světě, aby ji dal do rukou FGC pro zpětnou vazbu. EVO Japan v dubnu bude mezi prvními zastávkami, ale Canon rád zdůraznil, že to nebude jediná příležitost pro praktický trénink s 2XKO. Pro fanoušky, kteří se nemohou v dohledné době na akci dostat, Canon potvrdil, že vývojový tým bude sdílet aktualizace 2XKO prostřednictvím svých rebrandovaných sociálních kanálů a škádlil možnost „domácího testu hry“ později v tomto roce.

Podle Canonu tento plán vyvrcholí 2XKO Bude spuštěn v blíže neurčeném datu v roce 2025 pro PlayStation 5, Xbox Series Dokud nepřijde jedna z těchto událostí hratelných postav, mohou se hráči, kteří se chtějí této události zúčastnit, přihlásit do nadcházejících herních testů na Oficiální 2XKO webová stránka.