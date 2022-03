Naomi Ósakaová a Sloane Stephensová se střetnou v prvním kole

2022 BNP Paribas Open bylo v pondělí, první den turnaje, ještě zajímavější. Zjistili jsme, kdo skončil s krátkým brčkem, když jsme se v prvním kole utkali s nenasazenou Naomi Ósakaovou, a dozvěděli jsme se, že vracející se šampionka na dráze Paula Padusa se vydá na cestu, aby se stala první ženou po více než 30 letech, která zopakuje titul v Indian Wells.

Pondělní main draw party zdůraznila některé příběhy, které stojí za to tento týden sledovat na BNP Paribas Open. Tady máme pět:

Ósakaová otevírá úvodní zápas proti Stevensovi, pravděpodobně na hřišti

Zajímalo by mě, kdy se naposledy utkala dvojice grandslamových šampionů U-30 v úvodním kole turnaje. Možná se to stalo, ale vsadím se, že je to velmi vzácné. Stane se tak tento týden, kdy se vítězka BNP Paribas Open z roku 2018 a čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová utká s 28letou Sloane Stephensovou.

Ředitel turnaje Tommy Haas poté řekl, že zápas by se měl odehrát na kurtu 1. Očekávejte, že to bude večerní zápas.

Vsadím se, že přesně to chtěl Indian Wells Championships pro Ósaku, jednoho z elitních hráčů světa, který se Stevensem spolupracoval na tomto turnaji bez hodnocení. Ósakaová vede v Indian Wells a postavit ji na hřiště proti slavné Američance, která také vyhrála na nejvyšší úrovni, je skvělý začátek.

Aby bylo jasno, loterie byla náhodná a nebyla přesně sestavena turnajem. Navíc Ósaka mohla prohrát a to by byla pro turnaj obrovská rána, protože to vypadá, že přiláká fanoušky během dvoutýdenní akce.

Turnaj ale také chce vzbudit vzrušení výbušnými zápasy a měli by to dostat tímto zápasem na začátku losování. I když Ósaka vyhraje rozhodně, zápas mezi dvěma velkými jmény už na začátku je pro organizátory turnaje výhrou.

Fernandez a Anisimova by se mohly potkat ve druhém kole

Dvě z nejlepších vycházejících tenisových hvězd se mohou vidět brzy, v dalším zápase očekávám, že budu na kurtu.

Kanaďanka Leila Fernandezová, 19letá hráčka, která se v září dostala do finále US Open a právě vyhrála svůj druhý titul ve dvouhře v mexickém Monterrey, se rozloučila v prvním kole. Může se rovnat Amandě Anisimové (20), za předpokladu, že Anisimová předčí svou kolegyni Emmu Navarrovou. Anisimová porazila Ósakaovou a na lednovém Australian Open se dostala do šestnáctky.

Obě jsou možná v nejkonkurenceschopnější čtvrtině losování žen na turnaji BNP Paribas Open, na kterém se mimo jiné objeví i vracející se šampionka Paula Padusaová ze Španělska, Američanka Jessica Pegula a Jesina Ostapenko z Lotyšska a pátá nasazená Anett Kontaveitová z Estonska.

Kdokoli vyjde z tohoto čtvrtletí, vyhraje několik těžkých zápasů, a to by mohlo začít Fernandesem a Anisimovou.

Badusa má šance na opakování jako mistr

Paula Padusa loni v říjnu vyhrála svůj první velký turnaj na tvrdém kurtu v Indian Wells a vrátila se jako vicemistryně. Není mnoho dalších skvělých hráčů, kteří neměli dobrou šanci obhájit své tituly, ale pohled na letošní ročník je trochu jiný.

Například je to teprve pět měsíců, co zde zvítězila Paduše, a stále se veze na své masivní divadelní vlně. Byla naseta 21. října a je letos pátým semenem.

Dále mějte na paměti, že zde není Ash Bartyová s nejvyšším žebříčkem a Badosaová si jasně získala hodně sebevědomí, když zakončila rok v semifinále turnaje WTA Tour Finals v Guadalajaře, který se také hrál na tvrdých kurtech. Poté vyhrála Sydney Classic – na tvrdých kurtech.

Od Martiny Navrátilové v roce 1991 se žádná žena nezopakovala jako šampionka, ale Haas miluje šance Paduše.

„Způsob, jakým jsem hrál loni v říjnu, byl naprosto fantastický,“ řekl Haas. „Se svým stylem má hodně rotace, ale síly a má dobrý pohyb. Přemýšlí, jestli je jednou z dam, které to mohou podpořit… A se sebevědomím, které měla loni v říjnu, má dobrou šanci.“

Azarenkova cesta do historie

Žádná žena nezískala tři tituly ve dvouhře na BNP Paribas Open. Victoria Azarenková má šanci být první, ale v letošním losování ji čeká těžká cesta.

Azarenková, 13. nasazená, půjde do prvního kola na shledanou a poté si zahraje s vítězkou Magdou Linette z Polska proti Andrei Petkovic z Německa. Pokud Azarenková tento zápas vyhraje, bude pravděpodobně čelit 17. nasazené Eleně Rybakinové z Kazachstánu.

Aby se Azarenková nakonec dostala do čtvrtfinále, možná bude muset čelit druhé běloruské druhé nasazené Arině Sabalenkové. Pro bývalou světovou jedničku, která se před pěti měsíci dostala do finále Indian Wells – a málem porazila Padusu, aby zde získala svůj třetí titul – to rozhodně nepřipadá v úvahu, ale bude to výzva.

Nejjasnější cesta do čtvrtfinále

A podle oblouku se zdá, že nejlepší nasazená Česká republika Barbora Krejšíková a třetí nasazená Iga Swiatek z Polska mají nejjasnější cestu k postupu do čtvrtfinále. Z osmi nejlepších nasazených jsou jediní, kteří v půlčtvrtletním losování neměli dalšího nasazeného mezi 14.

Nemusí to nic znamenat. Pokud o této události víme jednu věc, zvláště v nedávné historii losování žen, je to to, že hráčky, u kterých očekáváte, že vyhrají, to nedělají. Místo toho je to často člověk, od kterého nečekáte, že vyhraje, kdo přinese titul domů.

Zápasy čtvrtfinále

Pokud jsou semena správná, takto se osm nejlepších hráčů na hřišti utká ve čtvrtfinále, nyní, když byl odhalen los:

1- Barbora Krejčíková vs. 7- Karolína Plíšková

3-Iga Swiatek vs 8-Garbiñe Muguruzaová

2- Arina Sabalenka vs 6 Maria Scari

5- Paula Padusa vs 4-Annette Kontaveit

Pozn.: V případě udržení formy si zahraje s Krejčíkovou Swiatekovou a Aryna Sabalenka Kontaveitová v semifinále.