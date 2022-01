Profesionální bojovníci v šampionátu žen v lehké těžké váze Challenger Series FUBO SPORTS Network, 4. března

New YorkA 25. ledna 2022 /PRNewswire/ — Asociace profesionálních bojovníků (PFL), nejrychleji rostoucí a nejinovativnější sportovní liga, dnes oznámila, že série PFL Challenger bude pokračovat od Universal Studios v roce Orlando na Floridě Pátek 4. března v hodin 21:00 východního času S dámskou lehkou akcí. Série PFL Challenger se živě vysílá výhradně na Fubo Sports Network, živé televizní síti premiérové ​​sportovní živé TV platformy fuboTV Inc. (NYSE: FUBO).



Foto: Pro Fighters League



PFL Challenger Series je platforma, kde mohou bojovníci MMA získat smlouvu PFL a šanci soutěžit v základní sezóně PFL. PFL pokračuje v inovaci sportu MMA rozšiřováním příležitostí pro výjimečné bojovníky z celého světa.

Série PFL Challenger viděla více než 500 bojovníků z celého světa, kteří se přihlásili, aby soutěžili. Osm z uchazečů, jeden týdně, obdrží smlouvu PFL, která je zavede do základní sezóny 2022 nebo je postaví na cestu rozvoje s ligou v naději, že se připojí k budoucí sezóně.

„zaměstnanost 4. března Ženy jsou v centru pozornosti PFL Challenger Series a my nemůžeme být nadšenější.“ Ray Sevo, náčelník bojových operací v PFL. „Viděli jsme ženy v MMA naskočit do hlavní soutěže. PFL je princip zásluh a nemůžeme se dočkat, až ukážeme světu, co naše ženy ve SmartCage dokážou.“

Francouzský olympijský zápasník Cynthia Vikan Má za sebou svůj profesionální debut. Byla členkou francouzského týmu, ve kterém soutěžil Londýn V roce 2012. Na mistrovství Evropy v letech 2018 a 2021 získala dvakrát bronz.

Americký zápasník Jackie Catalin Sorber Bude také pracovat a snaží se ukázat, že patří k jedné z nejlepších světlých žen na světě. Bývalý olympijský jezdec a bývalý panamerický šampion bude silou, se kterou je třeba počítat.

Německo Julia Dorneiová (2-0) Do PFL přichází z dvojice výher TKO. Má historii v judu a je mistryní světa IMMAF 2018. Ve volném čase je také televizní novinářkou a hlasatelkou.

Michel Montague Většinu roku 2021 strávil v Jižní Florida Jako sparing partner dvojice králů smíšených bojových umění, PFL’s Kayla Harrisonová a UFC Amanda Nunes. Kiwi je bývalý šampion IMMAF a byl členem Nový Zéland zápasnický tým. Její domovskou posilovnou je City Kickboxing, domov šampionů Izrael Adesanya a Alexandra Volkanovského. Bude mít své první profesionální vystoupení.

Jeho součástí bude i ženská část Česká republika Martina Gendrová (3-1), Jacqueline Cavalcante (2-0) od Portugalsko A Američané Jesslyn Michelová (0-0) a Olivia Parkerová (4-2).

Diváci sledující sérii PFL Challenger mohou také interagovat s živou soutěží ženské lehké váhy pomocí našich bezplatných prediktivních her fuboTV. Během směn mohou fanoušci odpovídat na prediktivní otázky o události na jediné obrazovce pomocí dálkového ovládání. Fubo Sportsbook, nyní live in Ano A Arizona, je také výhradním sponzorem série PFL Challenger.

Fubo Sports Network je lineární fuboTV síť věnovaná předvádění sportovních příběhů na hřišti i mimo něj. Fanoušci živých sportů, původního programování a partnerského obsahu mohou streamovat na Fubo Sports Network jako součást předplatitelských balíčků fuboTV více než 100 sportovních, zpravodajských a zábavních kanálů.

SOURCE Professional Fighters League (PFL)