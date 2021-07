Crash Bandicoot slaví 25 let speciální výroční sadou

Stejně jako mnoho dalších ikon videoher v tomto roce slaví Crash Bandicoot také velké výročí. Věřte tomu nebo ne, ale bývalý maskot PlayStation je tu už 25 let.

Pokud jste byli v poslední době zvědaví na některá z jeho nových verzí, ale nebyli jste ochotni se vzdát vyšších cen těchto obchodů, může nyní být ten správný čas skočit do světa Crash and co.

Activision nabízí speciální výroční balíček včetně Crash Bandicoot 4: Je časA Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (zahrnuje první tři hry Crash Bandicoot) a Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Oslavte 25 let vačnatého nepořádku Vložení tweetu Výroční balíček, nyní k dispozici na # NintendoSwitch! Zahrnuje:

⏰ Crash Bandicoot 4: Je čas

^ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

🏁 Crash Team Racing Nitro Fueledhttps://t.co/gqLisM5CT1 pic.twitter.com/kLzuudwfdf – Nintendo America 21. července 2021

Tento balíček je k dispozici v severoamerickém eShopu za prodejní cenu 59,99 USD (obvykle 99,99 USD) a ve Velké Británii to bude 57,59 GBP místo 95,99 GBP. To jsou obrovské úspory ve srovnání s nákupem těchto tří her samostatně.

K dispozici je také speciální balíček Quadrilogy obsahující Crash 4 a N. Sane Trilogy za 41,99 USD / 41,99 GBP (obvykle 69,99 USD / 69,99 GBP). Tento prodej končí 27. července, takže tuto nabídku využijte co nejvíce. Oslavujete Crash Bandicoot s touto speciální nabídkou balíčků? Zanechat komentář níže.