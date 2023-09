Google si razí cestu a vytváří reklamní platformu pro sledování uživatele přímo v Chrome – Ars Technica

Nenechte se velkým přepracováním Chromu odvést od skutečnosti, že nová platforma Chrome invazivní pro reklamy, směšně označená jako „Privacy Sandbox“, se dnes také masivně zavádí do Chromu. Pokud nesledujete, tato funkce bude sledovat webové stránky, které navštěvujete, a vytvoří seznam témat reklam, která budete sdílet s webovými stránkami, když o to požádáte, a je zabudována přímo do vašeho prohlížeče Chrome. Dříve to bylo ve zprávách jako „FLoC“ a poté „Topics API“ a navzdory širokému odporu téměř všech neinzerentů na světě Google vlastní Chrome a je to jedna z největších reklamních společností na světě, takže je v módě staví výrobu.

Zdá se, že Google ví, že to nebude populární. Na rozdíl od poutavého příspěvku na blogu Google na titulní stránce, který byl přepracován, je oznámení o spuštění velké reklamní platformy skryto na domovské stránce Privacysandbox.com strana. V příspěvku na blogu se uvádí, že reklamní platforma dnes dosáhla „Obecné dostupnosti“, což znamená, že je zpřístupněna většině uživatelů Chrome. To už je ale dlouho Aplikační programovací rozhraní Vyšlo to asi před měsícem a milionem dalších kroků v beta a dev verzích, ale teď je práce konečně hotová.

Uživatelům Chrome se zobrazí toto vyskakovací okno, které je informuje o tom, že jim byla představena reklamní platforma. Orish Lawson

Při brzkém spuštění Chromu by se uživatelům mělo zobrazit vyskakovací okno s informací, že jim byla zavedena a povolena funkce Ochrana osobních údajů pro reklamy. Nové vyskakovací okno zasáhlo uživatele celý týden. Jak můžete vidět ve vyskakovacím okně, veškerá dokumentace Google k této funkci vypadá, jako by byla napsána v opačný den, přičemž Google popisuje reklamní platformu založenou na prohlížeči jako „důležitý krok na cestě k zásadně soukromějšímu webu“.

Argumentem je, že jednoho dne – ne teď, ale jednou – Google slibuje, že v prohlížeči Chrome vypne sledovací soubory cookie třetích stran, a že nová reklamní platforma, která má určitá omezení, je lepší než bezplatná platforma třetích stran. . Párty sušenky. Problém je, že soubory cookie třetích stran většinou ovlivňují pouze uživatele Chrome. Apple a Firefox už léta blokují soubory cookie třetích stran a nebudou implementovat nový reklamní systém Google, stále to umožňují pouze prohlížeče Chromium.

To je vlastně to, co celý tento proces začalo: Apple zasadil obrovskou ránu hlavnímu toku příjmů společnosti Google, když v roce 2020 zakázal soubory cookie třetích stran v Safari. A i když to byla výhra pro ochranu soukromí, Google ani nenásledoval. vaše reklamní podnikání. Sjednocené učení pro kohorty a nyní rozhraní API pro předměty je součástí plánu nabídnout „alternativní“ platformu pro sledování a Google tvrdí, že existuje má Jako alternativa ke sledování vás nelze nesledovat. Nadace Electronic Frontier Foundation to také tvrdila, když volá FLoC společnosti Google „Strašná představa„říká“[Google’s] Rámování je založeno na falešném předpokladu, že si musíme vybrat mezi „starým sledováním“ a „novým sledováním“. Není to buď a nebo. Namísto znovuobjevování sledovacího kola bychom si měli představit lepší svět bez nesčetných problémů způsobených cílenou reklamou.

Chrome má nyní některé ovládací prvky zabudované do prohlížeče. Přejděte do Nastavení Chrome, poté na „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ a poté na „Ochrana soukromí reklam“ (případně vložte „chrome://settings/adPrivacy“ do adresního řádku). Odtud se můžete proklikat do obou tři jednotlivé stránky a vypněte horní zaškrtávací políčko a pouhými šesti kliknutími můžete reklamní platformu vypnout. Pokud jej necháte chvíli spuštěný, zobrazí se stránka Témata reklam, kde vám Google bude zobrazovat reklamy a věci, které byste rádi viděli v Chromu. Tento seznam se odešle inzerentům, když stránku navštívíte.

Google říká, že zablokuje soubory cookie třetích stran ve druhé polovině roku 2024 poté, co zajistí, že „privacy Sandbox“ mu umožní udržet si své zisky. Chtěl někdy nějaký uživatel na světě platformu pro sledování uživatelů a inzerci integrovanou přímo do svého prohlížeče? Pravděpodobně ne, ale tohle je Google, který ovládá Chrome, a to pravděpodobně nepřiměje lidi, aby přešli na Firefox.