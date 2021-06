Ikona webu, která změnila název světové aukce NFT

Původní zdrojový kód pro World Wide Web, který napsal jeho vynálezce Tim Berners-Lee, je v prodeji v Sotheby’s jako součást nezastupitelného kódu s nabídkami od pouhých 1 000 $.

Berners-Lee, počítačový vědec z Londýna, vynalezl v roce 1989 World Wide Web a způsobil revoluci ve výměně a tvorbě informací, které jsou považovány za jeden z nejdůležitějších vynálezů od příchodu tiskařského lisu v Evropě v 15. století v Německu.

Digitálně podepsaný Non-fungible Ethereum Blockchain (NFT) Token, jedinečné digitální aktivum, které zaznamenává proprietární obsah a obsahuje originální zdrojový kód, animovanou vizualizaci, dopis od Berners-Lee a digitální plakát kompletního kódu z původních souborů.

Populace NFT v posledních měsících explodovaly na popularitě, a to i v aukcích. Výtvarné dílo amerického umělce Mikea Winkelmana, lépe známého jako Beeple, se v březnu v Christie’s prodalo za téměř 70 milionů dolarů. Přečtěte si více

„Proč NFT? No, přirozeně ano … když jste počítačový vědec a když píšete kód a podnikáte mnoho let,“ uvedl Berners-Lee ve svém prohlášení. “Je příjemné digitálně podepsat artefakt, který je zcela digitální.”

Soubory obsahují 9 555 řádků kódu včetně implementací tří jazyků a protokolů vynalezených společností Berners-Lee: HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a URI (Uniform Resource Identifiers).

Zahrnuty jsou také původní dokumenty HTML, které poskytly časným uživatelům webu návod, jak aplikaci používat.

Nabídky pro NFT, způsob potvrzení vlastnictví digitálního aktiva, začínají od 23. do 30. června v nezávislé online aukci s názvem „To je vše, co se změnilo“ na 1 000 $.

Během práce v Evropském fyzikálním výzkumném středisku CERN v roce 1989 Berners-Lee představil svou vizi toho, co původně nazýval „Mesh“.

Jeho šéf v té době napsal „nejednoznačný, ale vzrušující“ na obálku článku Berners-Lee z roku 1989 „Správa informací: návrh“.

V roce 1990 Berners-Lee stavěl aplikaci nazvanou „WorldWideWeb“. Původně byl vyvinut v programovacím jazyce Objective C na počítači NeXT, který založil zakladatel Apple Steve Jobs poté, co byl propuštěn z Apple.

“Vynález sira Tima vytvořil nový svět, demokratizoval sdílení informací, vytvořil nové způsoby myšlení, interakce a vzájemného spojení,” řekla Cassandra Hutton, globální vedoucí vědy a populární kultury v Sotheby.

„Za posledních několik století prošlo lidstvo řadou změn paradigmat, které nás v moderní éře hnaly kupředu … ale žádný z nich neměl na náš každodenní život tak seismický dopad jako vytvoření World Wide Web.“

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.