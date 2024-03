Jak by zatmění mohlo pomoci sjednotit rozbitou Ameriku

Nedávná středa mě zastihla v Clevelandu, kde jsem kázal z přestavěného synagogálního divadla – nyní koncertního sálu – více než 400 nadšeným lidem. O dva dny později přinesla slovo do zaplněné haly v New Yorku. Nedávno jsem kázal online v Mesquite v Texasu. Evansville, Indiana; A Cape Elizabeth v Maine. Moje zpráva: Připravte se na skvělý a úžasný den, který vás čeká.

V Oaklandu ve státě New Jersey – kde se obyvatelé města shromáždili v knihovně, aby sledovali částečné zatmění, ale zjistili, že tam není dostatek slunečních brýlí, které by všichni mohli bezpečně pozorovat – ti, kteří brýle nosili, sdíleli s těmi, kteří je neměli. Jedna žena řekla místním novinám: „Vzhledem ke zkušenostem, které jsme v poslední době po celé zemi zažili, je dobré vidět, jak se všichni sešli a uskutečnili to.“

Úplné zatmění Slunce 8. dubna 2024 slibuje, že tuto sjednocující sílu uplatní ještě mocněji. Téměř třikrát tolik Američanů – více než 30 milionů – žije letos na cestě totality a více než polovina americké populace žije do jednoho dne jízdy autem. Povzbuzuji co nejvíce lidí, aby se vydali na tuto cestu a aby se dostali do zóny úžasu.

Tehdy jsem si přál mít moudrost rabína, protože jsem neznal odpověď. Ale možná položení otázky je začátek. Čtyřminutová podívaná sice neupraví předivo naší země rozervané léty vzájemné nedůvěry, ale pokud se dost z nás postaví měsíčnímu stínu 8. dubna do cesty, zatmění nám může připomenout jednotu, po které toužíme. znovu získat. To samo o sobě může opravit některé stehy.

David Barron, bývalý vědecký zpravodaj National Public Radio (NPR) a současný šéf astrobiologie v Library of Congress, je autorem knihy American Eclipse: A Nation's Epic Race to Catch the Moon's Shadow and Win World Glory. Byl svědkem osmi úplných zatmění Slunce na pěti kontinentech.