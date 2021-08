Vědci v oblasti klimatu varují: Golfský proud je ve stavu kolapsu – studie

Klimatologové odhalili včasné varovné signály, že se Golfský proud hroutí, což naznačuje, že v minulém století již mohl ztratit stabilitu, což může mít potenciálně zničující důsledky pro klima. Nová studie zmíněno.

Cirkulace inverze atlantického poledníku (AMOC) je hlavní oceánský proud v Atlantském oceánu, přes který Golfský proud V horní části oceánu je teplá voda z tropů vedena na sever, zatímco studená voda je přenášena na jih, na dno oceánu. Ovlivňuje povětrnostní systémy po celém světě, což činí důsledky potenciálního kolapsu ještě hrozivějšími.

AMOC je v současné době nejslabší za více než 1 000 let, což znamená, že proudy zpomalily, a nové důkazy naznačují, že již může být na pokraji úplného vypnutí.

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

Pokud by se Amoc zhroutil, srážky by byly narušeny v Indii, Jižní Americe a západní Africe, což by potenciálně způsobilo velký nedostatek potravin. V celé Evropě bude pociťovat rostoucí bouře a chladnější teploty a hladina moří bude stoupat u východního pobřeží Severní Ameriky. Amazonský deštný prales a antarktické ledové příkrovy budou ještě více ohroženy.

Vzhledem ke komplexní povaze AMOC však nejistota Globální oteplování v budoucnosti Kvůli bodům zvratu neexistuje způsob, jak zjistit, jak blízko bude úplné zhroucení systému.

Vědci tvrdí, že by se to mohlo stát během příštího desetiletí co nejdříve, ale stále to může trvat několik století, než se to stane, a že neexistuje žádný způsob, jak přesně odhadnout časový rámec.

„Naléhavě potřebujeme uvést naše modely do souladu s poskytnutými pozorovacími důkazy, abychom mohli posoudit, jak daleko nebo blízko se práh AMOC skutečně nachází,“ řekl autor studie Niklas Boers z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima, Freie Universität. University of Berlin and Exeter.

Bowers vysvětlil, že úroveň CO2, která by spustila kolaps AMOC, je také neznámá, což znamená, že jedinou věcí, kterou lze udělat, aby se tomu zabránilo, je udržet emise na co nejnižší úrovni.

„Pravděpodobnost, že k této události s velkým nárazem dojde, se zvyšuje s každým gramem oxidu uhličitého, který do atmosféry vložíme,“ řekl.

Řada faktorů kromě emisí oxidu uhličitého je faktorem kolapsu systému AMOC, včetně přílivu sladké vody, což také přímo souvisí se změnou klimatu.

Když taje grónský ledový příkrov, zvyšuje se množství sladké vody proudící do moře. Sladká voda je lehčí než slaná voda, což znamená, že brání tomu, aby se voda potopila na dno oceánu, což je proces nezbytný pro neustálý pohyb AMOC.

Přestože přesný časový rámec a spouštěcí události nejsou známy, vědci si jsou jisti jednou věcí – že nesmí dojít k rozpadu AMOC.