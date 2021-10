Nový Zéland byl po 23 letech vyloučen jako oficiální vládní léčitel

Po kouzelných 23 letech veřejné služby byla pozice novozélandského čaroděje jako oficiálního ministra Tajemného království nyní odstraněna.

Oficiálně známý jako Čaroděj a jehož jméno je Ian Brackenberry Chanel, legendární 88letý politický vůdce byl více než dvě desetiletí dodavatelem městské rady v Christchurchu, jehož cílem bylo provádět „magická díla a další služby podobné kouzelníkům“.

Začátkem tohoto roku oznámil Čarodějově radě, že po jeho boku mu vyprší smlouva s Christchurchem Vládní plat kolem 10 000 $ (16 000 australských dolarů) ročně. Toto oznámení přišlo po jeho vlastních prohlášeních, že hledá důstojného nástupce.

Kouzelník anglických potomků byl pozván do veřejné služby novozélandským premiérem Mike Moorem v roce 1990. Do té doby se stal symbolem duchovní svobody – a národním piknikem – poté, co na konci 70. let porazil protesty rady, jejichž obecenstvo bylo proti čarodějnictví show.

Jeho úkolem bylo provádět „magická díla a další služby podobné kouzelníkům“. Getty Images

Moore napsal ve svém dopise Channellovi, podle Zpráva opatrovníka. „Navrhuji proto, abyste urychleně zvážili můj návrh stát se čarodějem Nového Zélandu, Antarktidy a souvisejících mořských oblastí … V oblasti kouzel, požehnání, kletby a dalších nadpřirozených záležitostí, které přesahují rámec působnosti, bude nepochybně docházet k důsledkům pouhých premiérů “.

Jeho předsednictví čarodějnic zahrnovalo rituální představení na podporu deště během sucha.

Jeho vládní plat byl kolem 10 000 $ (16 000 AU). Fotografie Alami

Jeho podivné kouzlo ale nemusí odpovídat schopnostem sociálních médií. Diváci byli naštvaní, když kouzelník udělal sexistický vtip na téma „Nový Zéland dnes“ a tvrdil, že ženy „používají mazanost, aby získali tlusté muže“ – tedy hloupé.

„Miluji ženy, neustále jim odpouštím, ještě jsem žádnou nezasáhl. Nikdy nebij ženu, protože se velmi snadno otláčí, to je první věc a oni to řeknou sousedům a jejich přátelům … a pak tobě máme velké potíže. “

Řekl, že jeho propuštění „znamená, že jsem nudný a starý“. Fairfax Media prostřednictvím Getty Images

Od té doby mluvčí Christchurch Lynn McClelland uvedla, že město nabírá nový směr v oblasti cestovního ruchu a volného času. Poděkoval jsem mu za jeho službu a ujistil ho, že bude „navždy součástí“ [Christchurch’s] Datum.”

Kouzelník v prohlášení uvedl, že věří, že jeho kancelář byla zrušena, protože již neměl „pozitivní zpětnou vazbu“ na město.

„To znamená, že jsem nudný a starý, ale v Christchurchu není nikdo jiný jako já.“

„Prostě mě nemají rádi, protože jsou to nudní staří byrokraté a všichni mě mají rádi a nikdo je nemá rád,“ ​​řekl.