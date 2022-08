The Lands of Amazing Morris in Viva Kids US Edition (exkluzivní)

FIFA Kids Získal severoamerická distribuční práva pro nebe Původní animované dobrodružství „The Amazing Maurice“ by mělo vyjít v USA a pouze v kinech 13. ledna 2023.

„The Amazing Maurice“ s obsazením v čele s Hughem Lauriem („House“) a Emilií Clarke („Game of Thrones“) je založen na oblíbeném dětském románu „The Amazing Maurice and His Educated Rodents“ od Terryho Pratchetta.

Film se zaměřuje na Morrise, pouliční kočku vyjádřenou Laurie, která má dokonalý podvod, jak vydělat peníze. „The Amazing Maurice“ také obsahuje hlasy Himeshe Patela („Včera“), Gemmy Arterton („The Quantity of Solace“), Ariona Bakariho („Jeho temné materiály“), Davida Tennanta („Doctor Who“) a Hugha Bonneville („Downton Abbey“). „) a Rob Brydon („Holmes & Watson“).

Film režíroval Toby Ginkell („Čápí cesta“, „Všechna stvoření velká i malá“) podle scénáře Terryho Rossia („Aladdin“, „Shrek“). Film, který produkují Emily Christian, Andrew Baker a Robert Chandler, bude po uvedení ve Spojeném království 16. prosince 2022 ucházet se o nominace na cenu BAFTA.

„The Amazing Morris“ – Fotografický kredit: S laskavým svolením Viva Kids

S laskavým svolením Viva Kids

„Pokud máte rádi Ratatouille, zamilujete si The Amazing Morris,“ řekl Victor Elizalde, prezident společnosti Viva. S dětmi i rodiči.“

Elisaldi vyjednala dohodu s Julií Weber univerzální obrazovkakterá se zabývá globálním prodejem.

Film, který Global Screen představila jako premiéru na trhu v Cannes, byl prodán do několika velkých regionů.

Mezi regiony, kde byl film natočen, patří Itálie (Lucky Red), Španělsko (Flins y Piniculas), Skandinávie (Selmer Media), Portugalsko (NOS Lusomundo), Izrael (Red Cape Distribution), Střední východ (Selim Ramia & Co.) , Austrálie a Nový Zéland (Icon Film Distribution). ), SNS a Pobaltí (Volgafilm), Polsko (Kino Swiat), Maďarsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko a Bulharsko (Prorom Media), bývalá Jugoslávie (Investacommerce), Tchaj-wan (Swallow Wings) a Vietnam (Blue Lantern).

„The Amazing Morris“ je produkcí Ulysses Film Production, Narrative a Kabuli Media.

