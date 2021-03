Nastavení výchozích hudebních aplikací v systému iOS 14.5 není konec konců věcí

Fotografie : Caitlin McGarry / Gizmodo

Ukázalo se, že to, co se jeví jako jedna z nejzajímavějších funkcí iOS 14.5, funguje trochu jinak, než se původně zdálo.

Minulý měsíc , Redditors Zjistil jsem, že iOS 14.5 beta představil nové menu, když uživatel požádal Siri o přehrávání hudby. Tento seznam poskytoval alternativy k přehrávání hudby, včetně Spotify, místo toho, aby odkazoval na Apple Music. V některých případech Siri přehrává hudbu ve stejné aplikaci jiné než Apple Music, když se na ni zeptáte, ale ne pokaždé.

Jako Gizmodo zmínil V té době Siri někdy přehrával skladbu ve Spotify, například na požádání, ale někdy v Apple Music. Jindy Siri znovu zobrazí stejnou nabídku pro výběr aplikace. Vypadalo to, jako by to mohla být nová, pokud buggy, funkce výběru jiné výchozí hudební aplikace, jak Apple nedávno povolil uživatelům Změňte výchozí nastavení Prohlížeč a e-mailové aplikace v systému iOS 14. Nyní se však zdá, že tomu tak není.

TechCrunch zmínil Ve čtvrtek společnost Apple objasnila, že nová nabídka je ve skutečnosti funkcí Siri, díky níž se můžete naučit své zvyky a vylepšit své zkušenosti v průběhu času. Společnost TechCrunch s odvoláním na společnost Apple uvedla, že aplikace, kterou jste vybrali, se nestala novým výchozím nastavením, jak se očekávalo, což vysvětluje, proč se stejná nabídka někdy během testování objeví i po výběru aplikace jiné než Apple Music.

Funkce jako funkce pro naučení Siri vašich předvoleb poslechu také vysvětluje, proč se v tomto seznamu objevují také aplikace podcast. Vzhledem k tomu, že v nastavení nabídky není k dispozici žádná alternativní výchozí hudební aplikace, jako je tomu v případě prohlížečů a e-mailových klientů, má smysl, aby se nový seznam více zaměřil na pochopení vašich poslechových návyků.

Apple potvrdil funkci Siri. Spotify ne Okamžitě se vraťte Žádost o komentář.

Zajímavé je, že seznam se objevil v původním iOS 14 .5 veřejná beta verze Zdá se, že to zmizelo Ve verzi Public Beta 2, než se vrátíte zpět do verze Public Beta 3. Opět se však v Nastavení neobjevila žádná možnost oficiálně změnit aplikaci Hudba, takže i když může posluchačům jiných než Apple Music občas pomoci, není to řešení. Určitě se vyhněte hudební službě Apple, pokud k přehrávání melodií používáte příkazy Siri.

Je nám líto, uživatelé Spotify. Vypadá to, že v tuto chvíli stále zůstáváme u Apple Music.

