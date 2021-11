Expert „Na obzoru“ učinil zásadní nové tvrzení ohledně nabídky útočníka West Hamu

Český fotbalový expert učinil nové tvrzení o lednové nabídce útočníka West Ham United na přestup poté, co se k němu přidal David Moyes.

Zdánlivě nekonečný hon West Hamu na nového útočníka pokračuje od ledna.

Ale konečně by se to mohlo vyřešit rok poté, co se za pár měsíců otevře přestupové okno.

Když mluvil před a po minulé výhře West Hamu 4:1 nad Aston Villou, Moyes řekl, že existují prvky útočné hry jeho týmu, které je třeba zlepšit, zejména aby byl agresivnější.

V pozápasovém rozhovoru na Sky SportsSkot pak uvedl, že West Ham běží bez skutečného útočníka ve svém týmu poté, co předtím připustil, že by bylo obtížné podepsat jednoho v létě (nezávislý).

Části hry byly opravdu dobré a byly i jiné části hry, se kterými jsem nebyl spokojený – myslel jsem si, že jsme si nepřihráli míč úplně jako v minulých hrách… Myslím si, že je to důležité (dílíme se o góly), myslím, že nemáme žádného absolutního útočníka (v týmu). Víte, Mickey Antonio je novorozený útočník a odvádí s ním skvělou práci – jen jsem ho pochválil, že dal gól, přihrál jsem mu na třetí nebo čtvrtý a opravdu nám pomáhá… Nechci, aby se West Ham stal tímto nekonzistentním týmem, na který si spousta lidí možná za nějakou dobu pamatuje, takže se musím ujistit, že to změním. David Moyes mluví o situaci útočníka West Hamu po výhře Aston Villy

Bylo to poprvé, co Moyes takto komentoval pozici útočníka. Dá se to interpretovat jako vzkaz majitelům klubu a českému miliardářskému investorovi Danielu Křetínskému, který bude brzy oznámen.

Expert „Na obzoru“ učinil velké nové tvrzení ohledně nabídky útočníka West Hamu v lednu po nástupu Moyese

No, vypadá to, že útočníkovou posilou by v lednu mohl být jeden z dlouho hlášených útočníků Hammers, Adam Hluzyk.

Tvrdí to český fotbalový expert Jiří Hosk v rozhovoru s Radio Prague International.

Hošek říká, že chystaný nákup Křetínského 27 % West Hamu spolu s jeho současným podílem v Hložkově klubu Sparta Praha znamená, že jeho příchod na londýnský stadion by mohl být „na obzoru“.

“Je to naprostá pravda (koupě Křetínského pro West Ham otevírá dveře Hammers k podpisu za Českou republiku a útočníka Sparty Hlužíka),” řekl Hosk. Radio Prague International.

„West Ham už využívá služeb tří českých hráčů – Vladimíra Kovala, Tomáše Sučka a Alexe Krále.

“Adam Hluček je s West Hamem hodně na obzoru.”

Nedostatek nestálého útočníka – řekl Moyes – zatím v této sezóně neovlivnil West Ham s žádnými potížemi.

Když si ale Michail Antonio potřebuje odpočinout – což bude s postupem West Hamu v Evropské lize a Carabao Cupu obtížnější – je to pro Moyese problém.

Je to tedy nepochybně oblast, kterou se Moyes a nový náborový šéf Rob Newman budou snažit řešit.

Mít Křetínského na palubě jistě West Hamu hodně usnadní práci s jeho podpisem. A nepůjde o žádná přehnaná čísla ani poplatky za agenty.

