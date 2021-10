Nově objevené netopýří viry naznačují původ Covid

„Nejde jen o problém jihovýchodní Asie,“ řekl doktor Carlson. „Tyto viry jsou rozmanité a jsou globálnější, než jsme si mysleli.“

Zájem o původ pandemie vedl k obnovení zájmu o bezpečnostní postupy, které výzkumníci používají při studiu potenciálně nebezpečných virů. Aby vědci získali granty DEEP VZN, budou muset podle mluvčího USAID předložit plán biologické bezpečnosti a biologické bezpečnosti, včetně školení zaměstnanců, pokynů k ochranným prostředkům, které je třeba nosit v terénu, a bezpečnostních postupů pro práci v laboratoři.

Pokud vědci najdou blízké příbuzné SARS-CoV-2, nemusí to nutně znamenat, že představují smrtelnou hrozbu. Může se stát, že se nerozšíří mezi lidmi, nebo, jak někteří vědci spekulují, jen způsobí ohnisko nákazy. Je známo pouze sedm koronavirů, které přeskočily druhovou bariéru, aby se staly dobře zavedenými lidskými patogeny.

„Pravděpodobně existuje celá řada dalších koronavirů, které nikam neskončí,“ řekla Jessica Metcalfe, evoluční ekologka z Princetonské univerzity.

Rekombinace však může být schopna transformovat virus, který nikam necestuje, do nové hrozby. V květnu vědci zmíněno V Indonésii byly rekombinovány dva psí koronaviry. Výsledkem byl hybrid, který nakazil osm dětí.

„Když do toho může naskočit koronavirus, který sledujeme po celá desetiletí a o kterém si myslíme, že je to jen něco, co mohou dostat naši mazlíčci – to jsme měli vidět, že přichází, ne?“ Řekl doktor Carlson.