Termíny, tomboly, prize money a vše, co potřebujete vědět

Hologic WTA Tour míří příští týden do Eternal City na pátý podnik WTA 1000 v sezóně na Internazionali BNL d’Italia. Světová jednička a obhájkyně titulu Iga Swiateková je zpět v akci a veze svou 23-zápasovou vítěznou sérii do Říma a vede další nabité pole, které zahrnuje 19 z 20 nejlepších.

Vzhledem k tomu, že Roland Garros zbývá už jen dva týdny, kdo přidá jeho jméno na pařížský seznam oblíbených?

Zde je to, co potřebujete vědět o Římě:

Kdy turnaj začíná?

Internazionali BNL d’Italia je finále WTA 1000 před French Open, které začíná 22. května. Turnaj, známý jako „Italian Open“, se koná na červené antuce venku na Foro Italico a účastní se ho 56 hráčů ve dvouhře a 28 týmů ve čtyřhře. Bude použit hliněný kurt Dunlop Fort.

Hlavní tombola začíná v pondělí 9. května. Hrát se začíná v 11:00, noční hry začínají v 19:00

Jaké je datum finále?

Finále dvouhry a čtyřhry se uskuteční v neděli 15. května

Kdo je nejlepších 16 semen?

S Římem by měl odehrát devatenáct ze svých 20 nejlepších zápasů. Jedinou chybějící hráčkou je absence šampionky Roland Garros Barbory ​​Krejkové, která se odhlásila kvůli trvajícímu zranění lokte. Česká hráčka nehrála od února v Dauhá.

1. Iga Swiatek

2. Paula Baduša

3. Arina Sabalenka

4. Maria Strašidelná

5. Annette Kontaveitová

6. Karolína Plíšková

7. Danielle Collinsová

8. Garbiñe Muguruzaová

9. Anas Jaber

10. Emma Raducanová

11. Jelena Ostapenková

12 – Belinda Bencicová

13. Jessica Pegola

14. Anastasia Pavljučenková

15. Coco Guff

16. Viktorie Azarenková

Reel Champion: Jak Iga Swiatek vyhrál Řím 2021

2021 Řím

Kdo jsou obránci hrdinů?

Světová jednička Iga Swiateková si loni zajistila svůj druhý titul na antuce, když ve finále porazila Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0.

Ve čtyřhře překvapily Sharon Fishman a Juliana Olmos ziskem svého největšího titulu, když ve finále porazily Kristinu Mladenovicovou a Marketu Vondrosovou 4-6, 7-5, 10-5.

Jak vypadá loterie?

Hlavní tahák je v Římě, na čele tabulky jsou Iga Swatik a Paula Padusa. 1R: Emma Radocano vs Bianca Andreescu. Vítěz se utká s Naomi Osakaovou nebo Sarah Sorribes Tormo ve 2R. # IBI22 pic.twitter.com/Z3WFmgtn3J – WTA Insider (@WTA_insider) 6. května 2022

Na letošní turnaj se vrátí tři bývalí šampioni Swatek (2021), Halepová (2020) a Plíšková (2019). Divoké karty získalo italské trio Yasmine Paolini, Lucia Bronzetti a Elisabetta Cocciareto.

Jaké jsou nabízené peněžní odměny a body do žebříčku?

Řím nabízí celkovou prize money 2 828 000 $

První kolo: 1 bod

Druhé kolo: 60 bodů

Třetí kolo 105 bodů

Čtvrtfinále: 190 bodů

Semifinále: 350 bodů

Finále: 585 bodů

Šampion: 900 bodů

Klíčové dějové linie

Swiatek se uvolnil a připraven bránit: Světová jednička si dala dva týdny pauzu od soutěže. Po čtvrtém vítězství v Porsche Tennis Grand Prix v řadě a prodloužení své vítězné série na 23 se Swiatek odhlásila z Mutua Madrid Open, aby si léčila rameno přežvýkavců. Minulý týden trénovala na antuce v akademii Rafaela Nadala na Mallorce a už je na tréninku v Římě. Pokud vyhraje svůj úvodní zápas, bude mít Swiatek nejdelší vítěznou sérii od doby, kdy Serena Williamsová v roce 2015 zaznamenala 27 gólů.

Světová jednička Iga Swiatek vyhrála Stuttgart a získala svůj čtvrtý titul v řadě a sedmý titul v kariéře. Její vítězná série trvá 23 zápasů, aby vyrovnala sérii Naomi Ósakaové z roku 2020 na 21. 20 let se připojilo k nejdelší vítězné sérii od roku 2000: pic.twitter.com/HQl1Vcw37B – WTA Insider (@WTA_insider) 24. dubna 2022

Padusa, Sabalenka, Skari mají za cíl vrátit se na trať: Č. 2 Padusa, č. 4 Sabalenka a č. 5 Sakari předčasně opustily Madrid. Prohra Padusa, která minulý týden hrála dobře ve Stuttgartu, byla méně znepokojivá. Poprvé na turnaji, kterého se zúčastnila ve své rodné zemi, manipulovala se španělskými světly a ve druhém kole proti Halepové utrpěla těžký los. Padusa loni předčila Roma, což znamená, že tento týden bude mít spoustu příležitostí přidat body.

Scary byla loni na Roland Garros semifinalistkou – a od jejího prvního finále ji dělil jeden bod. Řecká hvězda miluje hlínu. Ale od březnového finále BNP Paribas Open vyhrála Scary na posledních třech turnajích pouze jeden zápas. Hluboký běh v Římě by pro její sebevědomí znamenal dlouhou cestu do Paříže.

Halepová se znovu tváří vážně: Někdejší jednička nakonec v roce 2020 překročila Romy ze svého seznamu. Ale po kampani v roce 2021 poznamenané zraněním hrála Halepová v roce 2022 top 10 tenisu a vypadá přesvědčivě jako oblíbená užší kandidátka pro Paříž po svém solidním útěku do Madridu v minulém týdnu- finále. Halepová vypadá inspirovaně pod vedením nového trenéra Patricka Mouratogloua a bude tento týden hrozbou zisku svého druhého titulu v Římě.

Raducanu získává půdu pod nohamaŠampionka US Open vypadala s každým zápasem na antuce lépe a lépe. Prohra ve třech setech s Anhelinou Kalininovou v osmifinále v Madridu byla jejím nejlepším výkonem od US Open. Je pozoruhodné, že 19letá dívka nyní klepe na dveře, aby se objevila v top 10 seznamu. Běh hluboko v Římě by měl překročit práh.