23/02/2022 – Nadcházející český filmař Lucas Bulava produkoval detektivní horor hrát dva národní žánry, hrát Zora Keslerová jako „české královny vykořisťovatelských filmů“.

Žluté květy Od Lukáše Bulavy

Česká filmová tvorba se opět vrací. Okultní thriller, který se skládá z cross-over typu spilatar a after promans Shocky & Morty: The Last Big Thing (Vidět Zprávy), První český vítěz Emmy, webový thrillerový seriál #Tiyagi zemřel (Vidět Zprávy), A Apokalyptický film o příchodu do věku Brutální horko (Vidět Zprávy), Mezi mnoha dalšími se připravuje další dílo, které zkoumá území tmavých typů, aby vidělo denní světlo. Začínající ředitel Lukáš pulava V současné době pracuje na jeho celovečerní hraný debut, Žluté květySpojuje v sobě české i italské tradice typu.

Bulawa, nezávislý filmař-samouk, se nedávno prosadil díky celovečernímu dokumentu. Video Kings, O akcích jako je dovoz, kopírování a dabing filmů ze Západu v socialistickém Československu. Film byl nominován za nejlepší dokument na český film kritiků a získal Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Cinematic Byzance. Bulawa, s Andy Feho (Shocky & Morty: The Last Big Thing), John Halusa (První akční hrdina) A Adam Setlock (Domácí ), Patří k mladší generaci začínajících tvůrců v České republice, kteří nejvíce využívají nízkorozpočtové filmy. Žluté květy

Režisérovi Siniropovi potvrdil, že už si vybral místa natáčení v okolí své rodné Karviné a v okolí Polska. Bulawa také prozradil, že už si v postavách zahrál. Česká herečka, která se prosadila v mnoha italských hororech, známá také jako „česká královna exploatačních filmů“. Zora Ulla Keslerová (Kanibal Forex, Antropofág, Tragické příběhy), Přislíbil účast. V České narozený italská herečka se také objeví na obrazovce s Keslerová Zuzana Martinková (Noturno, Detektiv), Seriál se objevil ve filmech italského hororu. americký skladatel Dave NeoporeZ Pes jí psaPřipravuje hudbu pro žluté květy. „Dave složil hudbu k dokumentu Lucio Fulci připomněl Vol.1Hraje v něm Zora Keslerová,“ řekl Pulavě Siniuroba s odkazem na svou koordinační knihu mezi vybranými spolupracovníky.

Vratislav lajerCEO a producent BajonetZa českých produktových příslušenství a místní typ Powerhouse #Tiyagi zemřel A Shocky & Morty: Poslední velká věcCineuropa potvrzuje, že Bionaut bude vyrábět Žluté květy. Primární fotografování má začít příští rok.

Můžete sledovat ukázku níže: