Pro Erdogana je fotbal koníčkem – a zároveň geopolitickým nástrojem

ISTANBUL – Fotbaloví fanoušci z celého světa prošli logistickým bludištěm, aby se 10. června dostali na Atatürkův olympijský stadion, kde se bude konat finále Ligy mistrů UEFA v roce 2023. Během každoročního turnaje pořádaného Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) – evropským řídícím orgánem fotbalu body – Elitní kluby soutěží o titul nejlepších v Evropě. Finále je všeobecně považováno za nejprestižnější zápas světového klubového fotbalu.

Poslední letošní díra mezi Manchesterem City a Interem Milán a – mezi dopravou, policejními zábranami a dalšími bezpečnostními opatřeními – někteří z přítomných byli hlášeni jako Ušel až pět mil účastnit se. Ale velmi rádi fandili a mávali vlajkami, hněvali spolupříznivce a hecovali své protivníky. Po napínavé konfrontaci vyhrál Manchester City 1:0.

Kontrolní stanoviště zavedla UEFA a turecké donucovací orgány. UEFA byla shledána primárně odpovědnou za chaos Na finále Ligy mistrů v Paříži v roce 2022 – kdy byli hostující fanoušci u přeplněných vchodů na stadiony místní policií nastříkáni slzným plynem a postříkáni pepřem – a letos nikdo z průběhu událostí nechtěl riskovat. Turecké úřady a Evropská fotbalová asociace (UEFA) také zajistily zavedení kontroly poté Pověsti Zápas bude z Türkiye přesunut kvůli očekávaným politickým turbulencím v zemi. klíčové volby Před pouhými týdny, kdy si prezident Recep Tayyip Erdogan zajistil bezprecedentní třetí funkční období.









Fanoušci Manchesteru City stojí před kovovými branami před stadionem, zatímco je prohledávají uniformovaní turečtí policisté.

Stejně jako mnoho jiných kulturních atrakcí v Istanbulu je olympijský stadion pojmenován po Mustafovi Kemal Atatürkovi, zakladateli a prvním prezidentovi moderní Turecké republiky, která v říjnu oslaví 100 let. Stadion byl původně postaven jako součást neúspěšné kandidatury Istanbulu na pořádání olympijských her v roce 2008 a sloužil jako dějiště posledního finále Ligy mistrů UEFA – zápasu mezi AC Milán a Liverpoolem v roce 2005.

Letošní finále přineslo nově zvolenému Erdoganovi jednu z jeho prvních šancí postavit se svým evropským protějškům ve vládě a občanské společnosti poté, co byl volně nasazen. Protizápadní rétorika po celou dobu své prezidentské kampaně. Před tím Přítomnost Ve finále Erdogan dostal obojí Prezident UEFA Aleksander Čeferin A Gianni Infantino– Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA – na Atatürkově letišti, kde vedli uzavřená jednání.

Z VIP lóže stadionu, lemovaného prezidentem Spojených arabských emirátů šejkem Mohammedem bin Zayed Al Nahyanem po jeho levici a Schifrinem po jeho pravici, zněl Erdoganův vzkaz jasně: Může hrát geopolitickou hru po svém a vyhrát. Türkiye zůstává transkontinentální zemí – geograficky, politicky i kulturně. Ale zatímco Erdoganův režim symbolicky rozdělil Turecko a Evropu, žádná separace mezi nimi neexistuje. Stačí se podívat na tureckého lídra, který hostí největší večer evropského fotbalu.









Zvětšený obrázek zobrazující VIP box fotbalového stadionu. Většina diváků uvnitř je formálně oblečená a mnozí při sledování zápasu tleskají.

Pro Turecko se v tomto finále hodně jezdilo. „Vzhledem k této skutečnosti [Erdogan] „Posledních několik let čelí hospodářské krizi a myslím si, že je pro něj velmi důležité, aby vytvořil obraz hojnosti, růstu a úspěchu,“ řekl Berk Esen, odborný asistent politologie na univerzitě Sabanci v Istanbulu. „Fotbal je pro něj pravděpodobně tím nejvhodnějším místem.“ Ostatně Essen dodal: „Jsme národ milující fotbal.“

Po druhé světové válce začalo Turecko upřednostňovat přátelská utkání s evropskými národními týmy, aby si vybudovalo užší vztahy se Západem. Výzkumníci Ozgehan Senyuva a Sevecen Tunc ve svém článku píší: „Setkání s evropskými týmy se stalo odrazem národní psychiky a vyvolalo problémy konkurence, nacionalismu a respektu.“Turecko a Evropa fotbal“, zveřejněné v A sport v historii Vydávání časopisu s názvem Původ a zrod UEFA Europa.

Vzhledem k touze Turecka připojit se k Západu byla jeho snaha o vstup do UEFA v roce 1955 prioritou zahraniční politiky. byl představen vřele vítán Výkonný výbor UEFA tomu napomohlo nedávné vytvoření politických, ekonomických a vojenských aliancí s Řeckem a Jugoslávií. Ale FIFA, mezinárodní řídící orgán fotbalu, protestovala na základě toho, že Turecko „de facto a de iure patří“ k Asii: jeho hlavní město, Ankara, má základnu na asijské straně země. (Istanbul, největší turecké město, rozkládající se v Evropě a Asii.)

Turecká fotbalová federace aktuálně pronásleduje zemi Šesté představení v řadě uspořádat v roce 2028 nebo 2032 mistrovství Evropy ve fotbale UEFA neboli Euro. (Na rozdíl od Ligy mistrů UEFA je Euro národní, nikoli týmový turnaj.) V roce 2018 Turecko Ztracený Jeho nabídka uspořádat Evropský pohár národů v roce 2024 v Německu, protože výkonný výbor UEFA ve svém hodnocení nabídky Istanbulu uvedl „neexistenci akčního plánu v oblasti lidských práv“. Byl Poprvé Tato norma nebyla vůbec aplikována.

Pro Ankaru jsou všechny výše uvedené známé refrény evropských institucí. Türkiye bojovalo o členství v Evropské unii Posledních 36 let a stále pokračujeJejí nabídky byly obvykle blokovány jinými členskými státy, které často uváděly svůj zájem o lidská práva v zemi.

Turecko záznam lidských práv značně zhoršila Za Erdoganovy vlády, zejména v posledním desetiletí, Vytvořte prostředí, které je otevřeně nepřátelské vůči nezávislým médiím, obhájcům lidských práv, komunitě LGBTQ+, kurdským politickým aktivistům a vládním kritikům. Ale, jak to nedávno udělal Philip Balboni knihy v Zahraniční politikamnoho zemí Evropské unieObavy, které zastává, předcházejí tomuto poklesu – a Podobné problémy „nezabránily řadě zemí střední a východní Evropy, jako je Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko v získání statusu EU, zatímco turecké petice byly opakovaně odkládány“.

„Erdoganova rétorika odvádějící Turecko od Evropy postrádá jeden rozměr: Není to tak, jako by Evropa čekala s otevřenou náručí a snažila se přitáhnout Turecko k sobě,“ řekla Signová. Zahraniční politika. Evropa bude nadále obviňovat Turecko [Erdogan] Nemusí tedy diskutovat o všech nedostatcích evropské strany, popř Nárůst pravicového populismu V Evropě mají Protiturecká, xenofobní a rasistická rétorika. Ve skutečnosti, i když Turecko prošlo velkými politickými a ekonomickými reformami, někteří evropští politici se stále otevřeně opírají o argument civilizační odlišnosti, aby ospravedlnili, že Turecko nechá čekat na prahu Evropy.

V roce 2010 Turecko prohrálo svou kandidaturu na pořádání Euro 2016 ve prospěch Francie o jeden hlas – přičemž hlavním faktorem byl status Turecka v Evropě, Tisková agentura zmíněno. Tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který pokračoval ve své kampani Jeho odpor proti vstupu Türkiye do Evropské unie (pod záminkou, že to nebylo geograficky součástí Evropy), byl přítomen v sídle UEFA v Ženevě, aby převzal vítězství Francie.

Přestože jednání o vstupu do Evropské unie a Turecka byla v roce 2019 oficiálně zmrazena, snahy Ankary vůči Evropské fotbalové asociaci (UEFA) nezakolísají. Fotbal není pro Erdogana, který od své éry spojuje sport s politikou, neznámým nástrojem dny jako fotbalista V 70. a 80. letech, kdy působil v mládežnické politice při poloprofesionálním hraní za kluby Erokspor, Camialti a IETT Spor. (Vyhrál pět titulů jako kapitán posledně jmenovaného.) Jako premiér a nyní prezident investoval do stavby stadionu neuvěřitelné prostředky V posledních letech. Stadion Recepa Tayyipa Erdogana v Istanbulu byl otevřen v roce 2005.

Zatímco Erdoganovy konfrontace s Evropou lze číst jako směřující k pohnutí země daleko Eisen řekl, že pochází ze Západu – a více pálí k autoritářskému populismu – je nepravděpodobné, že by v dohledné době přerušil vazby. Zahraniční politika. „Erdogan se skutečně snaží vytvořit pro sebe nezávislý prostor na mezinárodní scéně,“ řekl Esen. Někdy to vyžaduje přímou výzvu Západu. Při jiných příležitostech to vyžaduje takové věci.“

Věci, jako je hostování svých politických kolegů, aby je tiše znovu uložili – řekl Erdogan –NeodděleníTürkiye jako součást Evropy, i když za vlastních podmínek.









Fotbaloví fanoušci Galatasaray mávají červenými a zlatými vlajkami a šálami na podporu svého týmu při sledování zápasu 4. června.

v rozhovorech s Zahraniční politikaTurečtí fotbaloví fanoušci po celém Istanbulu o víkendu finále prohlásili, že tento sport považují za nesporné spojení Turecka s Evropou. Na otázku, zda považuje Turecko za součást kontinentu, Eren Özdemir, fanoušek istanbulského klubu Galatasaray, bez váhání odpověděl: „Ano.“

„Je to skvělý turnaj, známý po celém světě,“ řekl. „Celý svět nás může vidět hostit tuto skvělou organizaci [and] propagovat Turecko.“ Neviděl nic nemístného, ​​když Turecko hostí finále Ligy mistrů.

Özdemir FC sice nebyl v letošním finále, přesto byl do turnaje investován z jiných důvodů: Galatasaray nedávno vyhrál Turecká Premier League, aby si v příští sezóně zajistila místo v předkolech Ligy mistrů. V centru Istanbulu byly všude červené a žluté vlajky Galatasaray, poseté transparenty vítajícími Manchester City a Inter Milán. Sloučení hrdinů se zdálo bezproblémové a shromáždění účelné.

Základem je blízkost prestiže: žádná aréna není prestižnější než evropský fotbal. Další tři týmy v turecké lize se také kvalifikovaly do Pohárů UEFA v nadcházejících měsících.

S příchodem Turecka do roku stého výročí má Erdogan spolehlivý odbytiště pro podněcování nacionalismu ve své hluboce polarizované zemi. Essen, který je také fanouškem Galatasaraye, řekl, že „láska k fotbalu je v Turecku univerzální“. „Pravděpodobně to bude jedno z mála sjednocujících témat.“

Zda mohou turecké fotbalové kluby – a národní tým – začít vyhrávat na světové scéně, je jiná otázka. A podle Yusufa Atalaye, dobrovolníka pracujícího pro jednu z koncesí stojících na stadionu v noci na finále, je odpověď ne. „Turecké týmy téměř nikdy nesní o finále Ligy mistrů,“ řekl. „Abyste se dostali do finále, musíte mít dobrou ekonomiku.“

Atalay odpověděl kladně, pokud váhal, na otázku, zda je Turecko stále součástí Evropy. Alespoň pokud jde o krásnou hru.