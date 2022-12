Co jsme koupili: NuPhy Air75 je nízkoprofilová mechanická klávesnice vhodná pro Mac, kterou jsem hledal

Všechny produkty doporučené Engadget vybírá náš redakční tým nezávisle na mateřské společnosti. Některé z našich příběhů obsahují přidružené odkazy. Pokud si něco koupíte prostřednictvím některého z těchto odkazů, můžeme získat provizi přidružené společnosti. Všechny ceny jsou správné v době zveřejnění.

Co si pamatuji, mojí primární klávesnicí byl standardní bezdrátový model společnosti Apple. Na Magic Keyboard jsem upgradoval, když byla představena v roce 2015. Ostatně si myslím, že to funguje s mým MacBookem Pro a píše se mi na něm relativně dobře, což je přesně to, co od klávesnice potřebuji.

Měl jsem však tajnou touhu po mechanických klávesnicích. Je tu část mě, které chybí hmatový pocit z robustních klávesnic mého mládí, zvláště jako někoho, kdo tráví tolik času psaním jako já. Navíc, protože teď pracuji z domova na plný úvazek, už se nemusím bát, že budu otravovat sousedy v chatce zvukem mého psaní.

A tak jsem se před pár měsíci z ničeho nic rozhodl, že se na všechno podívám trochu mechanickou klávesnicí. Trvalo mi týdny hledání, ale nakonec jsem našel jeden, který, jak se zdálo, vyhovoval všem mým potřebám: Novi Air 75. Jak se ukázalo, při průzkumu tohoto prostoru jsem spadl do králičí nory. Nakonec jsem přečetl tuny recenzí, zhlédl desítky videí na YouTube a ponořil se hlouběji do kategorie produktů. Naučil jsem se různé typy klávesnic (plná velikost, bezklíčová, 75 procent, 65 procent), různé přepínače (lineární, dotykové a klikací), klávesové zkratky a mnoho dalšího. Abych byl upřímný, byl jsem z toho všeho trochu vyděšený, ale po všech těch průzkumech jsem prodaný. Ten nádherný zvuk cvakání kláves mě konečně přiměl přemýšlet o tom, že si nějakou pořídím.

Novi Air 75 Engadget

Můj výzkum mi pomohl stanovit některá důležitá kritéria pro klávesnici, kterou jsem chtěl. V první řadě jsem chtěl design specifický pro Mac. Vím, že většina klávesnic bude fungovat s Macy i PC, ale ne všechny mají rozložení Mac a opravdu preferuji, aby klávesy odpovídaly operačnímu systému, který používám. Dále to musí být bezdrátové – nemám rád dráty a kabely, které mi ruší stůl. Také jsem chtěl, aby klávesnice podporovala více zařízení, abych mohl snadno přepínat mezi pracovními a osobními notebooky. Navíc preferuji klávesy a kryty kláves, které lze vyměnit za provozu, abych je mohl vyměnit, pokud budu chtít. V neposlední řadě jsem chtěl poměrně nízkoprofilovou klávesnici, jelikož jsem nechtěl používat opěrku zápěstí.

Tak jsem se rozhodl pro NuPhy Air75. Je vhodný pro Mac, má nízký profil, má klávesy vyměnitelné za provozu a je bezdrátový, s možností připojení až čtyř zařízení — tří přes Bluetooth a jednoho přes 2,4GHz přijímač. Líbí se mi i velikost na 75 procent, jelikož rozložení je podobné tomu, na co jsem již zvyklý u Apple klávesnic. A co je nejdůležitější, mohu si ji také rovnou koupit od Amazonu místo toho, abych musel čekat na hromadnou objednávku, což je na trhu s mechanickými klávesnicemi běžná praxe. Pro spínače jsem si vybral dotykové spínače Gateron Brown, protože jsem četl recenze, které říkaly, že jsou dobrým kompromisem mezi hladkými, lineárními červenými spínači a modrými spínači.

Air75 používám už měsíce a zbožňuji ho. Přiznám se, že mi zpočátku chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl. Klávesy mají relativně krátkou dráhu díky nízkému profilu a zpočátku měly spoustu překlepů. Na design jsem si ale rychle zvykl a psaní na něm je pro mě nyní druhou přirozeností. Líbí se mi také pocit z hnědých kláves.

Novi Air 75 Engadget

Také se mi velmi líbí celková kvalita sestavení Air75. Hliníkový rám je pevný a virtuální PBT (polybutylentereftalátové) klávesy mají také skvělý vzhled a dojem. Líbí se mi, že mezerník a enter jsou žluté a oranžové. Klávesnice má na obou stranách dva světelné LED pásy, které považuji za velmi atraktivní a zároveň praktické; Můžete si ji upravit tak, aby se rozsvítila, když je baterie klávesnice slabá nebo když je zapnutý Caps Lock. Navíc je velmi snadné připojit přes Bluetooth a jednoduché je i přepínání klávesnice mezi oběma notebooky (stačí stisknout přiřazenou funkční a číselnou klávesu).

Ale mám pár vší. NuPhy Air75 má funkci osvětlení RGB, ale protože jsou klávesy nízkoprofilové a nejsou průhledné, je velmi obtížné si jich všimnout. Nakonec jsem ho vůbec nepoužíval, protože vybíjí baterii klávesnice. Další je, že kvůli nízkoprofilové povaze klávesnice je těžké najít externí klávesy, které by pasovaly do hliníkového rámu (nízkoprofilových kláves na trhu moc není). Jednou z výhod přizpůsobitelných mechanických klávesnic, jako je tato, je, že můžete snadno vyměnit klávesy v jakékoli barvě a designu, které se vám líbí, ale zde to tak snadné není.

Před pár měsíci jsem sledoval video na YouTube, které přirovnávalo pocit z psaní na mechanické klávesnici k pocitu z psaní plnicím perem, a musím souhlasit. S plnicími pery je psaní rukou zábavné díky hladkosti a plynulosti, kterou cítí. Stejně tak psaní na NuPhy Air75 je radost díky jeho uspokojivé hmatové a hmatové zpětné vazbě. Nyní, když jsem vyzkoušel mechanické klávesnice jako NuPhy Air75, nemyslím si, že bych se mohl vrátit ke standardním modelům Apple.