Setkání Lukašenka Xi: Putinův spojenec se v Pekingu setkal s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem

Hong Kong (CNN) čínský vůdce Si Ťin-pching Setkal se se svým běloruským protějškem Alexandr Lukašenko – blízký spojenec Vladimira Putina – středeční státní návštěva, která přichází v době, kdy Západ vyvolává obavy, že by se Čína mohla přiblížit Rusku – zvážením poskytnutí smrtící pomoci Putinově válce na Ukrajině.

Xi ve středu přivítal Lukašenka ve Velké síni lidu v Pekingu na jejich prvním osobním setkání od chvíle, kdy oba lídři povýšili vztahy na „komplexní strategické partnerství za každého počasí“ na okraji nedávné Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). ) summit. září v Uzbekistánu, kterého se zúčastnil i Putin.

„Dnes společně nastíníme nové vize pro rozvoj bilaterálních vztahů… Naše dlouhodobé přátelské výměny udrží naše přátelství nerozbitné,“ řekl Si Ťin-pching Lukašenkovi během setkání podle čínských státních médií.

Návštěva běloruského vůdce, který loni dovolil ruským silám použít Bělorusko ke své počáteční invazi na Ukrajinu, přichází v době, kdy se napětí mezi Spojenými státy a Čínou v posledních týdnech zintenzivnilo, včetně obav Washingtonu, že Peking zvažuje vyslat smrtící pomoc ochabující válečné úsilí. Kreml ano. Peking tato obvinění popřel.

Schůzka přišla den poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý učinil některé ze svých dosud nejpřímějších komentářů k tomu, jak by Spojené státy měly reagovat na jakoukoli smrtící podporu Ruska ze strany Číny.

Blinken během návštěvy Kazachstánu varoval, že Washington se zaměří na čínské společnosti nebo státní příslušníky zapojené do jakéhokoli úsilí poslat smrtící pomoc Rusku v jeho válce na Ukrajině. Později uvedl, že se neplánuje setkat se svými ruskými nebo čínskými protějšky na schůzce ministrů zahraničí G20 naplánované na 2. března v indickém Dillí.

Peking – který tvrdí, že je v konfliktu neutrální stranou – ustoupil od návrhů USA, že zvažuje vyslání smrtící pomoci. Její ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že Čína „aktivně podporuje mírová jednání a politické urovnání krize“, zatímco Spojené státy „nalévají smrtící zbraně na bojiště na Ukrajině“.

Peking minulý týden vydal 12bodové stanovisko k „politickému řešení“ krize v dokumentu vyzývajícím k mírovým rozhovorům k ukončení rok trvající války. Xi Lukašenkovi zopakoval čínský postoj ke konfliktu, podle čínského prohlášení ze schůzky.

„Čínský dokument o politickém řešení ukrajinské krize byl vydán,“ řekl Si. „Podstatou postoje Číny je prosazovat mír a rozhovory. Musíme se držet směru politického urovnání, opustit veškerou mentalitu studené války, respektovat legitimní bezpečnostní obavy všech zemí a vybudovat vyváženou, efektivní a udržitelnou evropskou bezpečnostní strukturu.“ „

„Příslušné země by měly přestat politizovat a využívat globální ekonomiku a dělat věci, které vedou k příměří a válce a mírovému řešení krize,“ řekl Si.

Podle čínského prohlášení Lukašenko uvedl, že běloruská strana „plně souhlasí a podporuje čínskou pozici a návrh na politické řešení ukrajinské krize, které je důležité pro řešení krize“.

Západní vůdci však jeho spuštění kritizovali a obvinili Čínu, že již stojí na straně Ruska. V reakci na setkání Si a Lukašenka Blinken řekl, že Čína „to nemůže udělat oběma způsoby“, „veřejně se staví jako mírová síla“, zatímco „pokračuje v rozdmýchávání ohně, který zapálil Vladimir Putin“.

Dodal, že v čínském mírovém návrhu jsou „některé pozitivní prvky“, ale varoval, že „pokud to Čína myslí opravdu vážně, první princip, který prosazuje suverenitu, strávila by celý minulý rok prací na podpoře obnovení plné a úplné suverenity Ukrajiny“.

Blinken obvinil Čínu, že dělá pravý opak na podporu míru na Ukrajině „ve snaze protlačit ruskou propagandu a dezinformace o bránění válce a jeho řešení ve prospěch Ruska“.

Lukašenko řekl, že plně podporuje „nejnovější“ bezpečnostní iniciativu Pekingu, několik dní poté, co oznámil 12bodové stanovisko k invazi Moskvy na Ukrajinu.

Lukašenko se ve středu také setkal s čínským premiérem Li Kche-čchiangem a vyzval obě země, aby „zintenzivnily“ své vztahy, uvádí se v prohlášení běloruské vlády.

„Nemáme uzavřená témata spolupráce. Spolupracujeme všemi způsoby. A hlavně jsme si nedali za úkol být přáteli nebo jednat proti třetím zemím,“ řekl mi Lukašenko v prohlášení.

Posílení vazeb mezi Minskem a Pekingem přichází spolu s letitým poklesem vztahů Běloruska s Evropskou unií a může usilovat o diverzifikaci své ekonomiky závislé na Rusku.

Bývalá sovětská země byla terčem rozsáhlých sankcí ze strany Spojených států a jejich spojenců v reakci na agresi Moskvy poté, co Lukašenko umožnil ruským silám napadnout Ukrajinu přes 1000 km dlouhou ukrajinsko-běloruskou hranici severně od Kyjeva.

EU neuznává ani výsledek Lukašenkova volebního vítězství v roce 2020 – které v zemi vyvolalo masové prodemokratické protesty a po němž následoval brutální vládní zásah.

V průběhu konfliktu na Ukrajině panovaly obavy, že Bělorusko bude opět použito jako předloha pro další ruskou ofenzívu, nebo že se do války zapojí Lukašenkovy vlastní síly. Před návštěvou Moskvy začátkem tohoto měsíce Lukašenko tvrdil, že „neexistuje žádný způsob, jak by jeho země poslala vojáky na Ukrajinu, pokud by nebyla napadena.

Jak Čína, tak Bělorusko již dříve naznačily, že Spojené státy nechtějí vidět konec konfliktu.

V poznámkách pro novináře začátkem tohoto měsíce předtím, než zamířil do Moskvy na setkání s Putinem, Lukašenko zdůraznil, že chce vidět „mírová jednání“ a obvinil Spojené státy, že brání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému vyjednávat.

„Pouze Spojené státy potřebují tento masakr, jen oni ho chtějí,“ řekl.

Peking učinil podobná ujištění, když nejvyšší čínský diplomat Wang Yi začátkem tohoto měsíce na bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl, že Čína „nepřilévá olej do ohně“ a „staví se proti sklízení výhod z této krize“, s odkazem na pravidelnou čínskou propagandu. Zprávy, že Spojené státy záměrně prodlužují válku, aby prosadily své geopolitické zájmy a zvýšily zisky výrobců zbraní.