Životnost baterie iPhone SE 3 vs. SE 2, iPhone 8 a další

Spolu s upgradem čipu A15 a dalšími funkcemi získává iPhone SE oproti svému předchůdci a dalším iPhonům vylepšenou baterii. Podívejme se, jak si stojí baterie iPhonu SE 3 ve srovnání se starými i novějšími iPhony.

Jak se očekávalo, iPhone SE 3 pokračuje Jako cenově dostupná možnost v řadě smartphonů Apple. Ačkoli získává podporu 5G, novou barevnou variantu a čip A15 Bionic, chybí mu několik funkcí:

I při stejných rozměrech a celkovém designu iPhonu SE 2 a možná i stejné kapacitě baterie 1 821 mAh však Apple dokázal výdrž baterie vylepšit. Je to díky úzké integraci čipu A15 se zbytkem zařízení iPhone a iOS. To zahrnuje to, co Apple říká, že jsou nejnovější chemie baterií a „aktualizace designu interiéru“.

Co očekávat s výdrží baterie iPhone SE 3

S iPhone SE 3 získáte navíc 2 hodiny přehrávání videa a 10 hodin zvuku navíc než SE 2 nebo iPhone 8.

Díky tomu je výdrž baterie iPhone SE 3 na stejné úrovni iPhone 12 mini ale stejně Pod řadou iPhone 13.

Poznámka: Hodnocení baterie Apple je funkce „dosáhnout“ kvalifikovaná nade vše Specifikace stránek.

iPhone SE 3 iPhone SE 2 iPhone 8 iPhone 12/13 mini Baterie pro přehrávání videa 15 hodin 13 hodin 13 hodin 15/17 hodin baterie pro streamování videa 10 hodin 8 hodin – 10/13 hodin baterie pro zvuk 50 hodin 40 hodin 40 hodin 50/55 hodin

Pokud tedy pocházíte z iPhonu SE 2, 8 nebo staršího, pravděpodobně na vás udělá dojem výdrž baterie iPhonu SE 3. Apple říká, že nový iPhone SE nabízí o 4 hodiny více přehrávání videa než iPhone 6s.

A stejně jako iPhone SE 2 a další modely, i SE 3 nabízí rychlé nabíjení 20W + napájecí adaptér Nabije vás na 50 % za 30 minut.

