Názor: Může se Evropa dostat do tuhého s Ruskem a jedním z jeho členů zároveň?

Když jsem v neděli pozdě v noci stál v chladném, zbědovaném davu v centru Budapešti a poslouchal, jak maďarský opoziční vůdce Peter Marki G. přiznává porážku ve volbách v zemi, twitterový zdroj mého telefonu byl plný obrázků zavražděných ukrajinských civilistů ve městě Buča. Ukrajinská zvěrstva jsou zjevně mnohem horší než maďarské tragédie, ale obojí spolu osudově souvisí.

Je hořkou ironií, že maďarský premiér Viktor Orbán byl znovu zvolen, protože jsme se dozvěděli o některých z nejhorších zvěrstev ve válce ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajině. Kromě využívání všech výhod, které již vytvořil v masivně zmanipulovaném politickém systému, jako jsou dominantní volební obvody a drtivá dominance médií, pan Putin.

Ve svém vítězném projevu maďarský vůdce zmínil seznam „disidentů“, které porazil, včetně mezinárodních médií, bruselských byrokratů a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého ostře kritizoval za to, že se staví proti dodávkám zbraní a naléhavěji potřebným sankcím. Putin, přítel pana Orbána, mu mezitím rychle poblahopřál k vítězství.

Pokud by šestistranná maďarská opoziční koalice v čele s Markem Zayem zvítězila, Maďarsko by se stalo silným západním spojencem tváří v tvář ruské agresi, jak dokázaly další středoevropské země jako Polsko a Česká republika. Na úřad evropské prokuratury mohla nastoupit i opoziční vláda, která by umožnila stíhat dobře zdokumentovanou korupci při čerpání fondů EU. Vyháněli Mezinárodní investiční banku, která je podle opozice úzce spojena s Putinovým režimem. Byli by se pustili do obtížného procesu návratu Maďarska k řádné liberální demokracii.

Místo toho Orbánova strana Fidesz opět získala dvoutřetinovou většinu, což mu umožnilo libovolně měnit ústavu. Ať už v Bruselu nebo Washingtonu učiníte jakákoli medová ujištění, budou i nadále upevňovat to, co politologové popisují jako volební autoritářství. Maďarský politický systém je nyní blíže k systému Srbska, který není členem EU, které tento víkend vidělo souběžné vítězství jiného nacionalistického volebního despoty, prezidenta Aleksandara Vučiče, než demokracie jako Francie nebo Portugalsko. Pan Urban a pan Vučic jsou blízcí spojenci.

Došlo k velkým selháním opozice. Těchto šest stran nebylo tak jednotných, jak by mělo být, a vedoucí kandidát jednoznačně nedokázal zapůsobit na voliče mimo Budapešť. Obecně platí, že opozice již ztratila hlasy. Ale v žádném případě to nebyly spravedlivé volby.

Orbánova vláda však bohatě utrácela za daně a sociální dávky, aby vyhrála volby, potřebuje peníze EU, aby zaplnila velkou mezeru ve svých financích. Pokud nebude EU jednoduše připravena akceptovat, že má nyní autoritářský členský stát, musí konečně zavést přísné podmínky pro evropské peněžní toky, které jsou dlouhodobě jedním z hlavních zdrojů moci pana Urbana. To znamená pokračovat v zadržování grantů a půjček COVID-19, protože transparentnost nemůže být zajištěna systémem, který je ve skutečnosti postaven na korupčním využívání fondů EU. Znamená to také spuštění podmíněného mechanismu právního státu, který může zadržet značnou část financí z běžného rozpočtu EU, a nelibovat si v tom, že Maďarsko dává příliš mnoho peněz ukrajinským uprchlíkům, kteří se již přestěhovali do jiných zemí.

Ale tváří v tvář nejnovějším důkazům barbarského chování ruských sil na Ukrajině musí Evropa zpřísnit své sankce vůči panu Putinovi. Když se minulý měsíc pan Orban vrátil z po sobě jdoucích summitů NATO-EU v Bruselu, jeho vláda poslala e-mail všem Maďarům, kteří se přihlásili k očkování proti COVID-19, s prohlášením, že „na pořad jednání byly zařazeny návrhy, před nimiž musí být chráněny zájmy Maďarska“ . Jeho vláda nikdy nedovolí, aby dodávky zbraní prošly přes Maďarsko na Ukrajinu, ani neuvalí sankce na 85 procent maďarského plynu a 64 procent ropy, která pochází z Ruska. V reakci na Bauchaova zvěrstva nyní lídři EU, jako je francouzský prezident Emmanuel Macron, požadují další sankce, včetně sankcí vůči ruské ropě. Sami takzvaní „realisté“ by mohli namítnout, že Brusel nyní musí zůstat měkký vůči Maďarsku, aby pana Orbána udržel v čele společné fronty na Ukrajině.

Evropa nyní musí být tvrdší jak vůči ruskému nepříteli, tak vůči maďarskému nepříteli doma. Ale mohli byste a udělali byste obě věci společně? Zde je další dilema ponurého, temného víkendu, který jsem představil hluboce otřesené Evropě.

