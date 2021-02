V pondělí jsou na centrální Floridě otevřeny příležitosti k očkování Aktualizováno: 9:36 EST 15. února 2021



Sledujte to a podívejte se na tyto cestovní časy na I-4, další. Sheldon: Dnes ráno si více lidí na střední Floridě bude moci rezervovat schůzku s krycím výstřelem. Jasmine: PUBLIX otevřel portál pro jmenování vakcín asi před hodinou. Ale všichni jsou pryč. Paul Rivera ve hře Wish 2 se k nám nyní připojuje s těmito podrobnostmi. Paul: Ukazuje to, že poptávka po vakcíně je velmi vysoká. Další příležitost získat schůzky v PUBLIXu ​​bude ve středu 7:00. Konferenční centrum v Orange County, samostatná příležitost, zaregistrovali se dnes ráno online, zatím se to děje v 9:00 na Floridě, bylo očkováno více než 2,3 milionu lidí a více z nich bylo očkováno oběma injekcemi. MILION SE INSPEKCUJE NA NĚKOLIK ZEMÍ Doposud bylo očkováno více než 45 000 v SEMINOLE, téměř 25 000 v OSCEOLA a přes 103 000 v ORANGE COUNTY. V tuto chvíli se zdá, že očkování v tomto kraji funguje efektivně, což vede k menšímu počtu případů ve starších skupinách, ale také u malých dětí >> Ačkoli jsme zaznamenali podobný pokles u studentů ve věku 1–5 let, byla zde důležitost skupina. Paul: Dr. Raul Pino říká, že také stále procházíme velkým množstvím svátků, protože jsme viděli případy, které se staly. Můžeme očekávat více dávek. To je s laskavým svolením Federálního vakcínového programu, který jsme vám řekli. Vracíme se na PUBLIX, další příležitost získat aplikaci