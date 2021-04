Porota Vivi: Penny Cristo z České republiky s filmem „Omaga“

Vivi Jury, náš tým hudebních profesionálů, kteří hodnotí a hodnotí 39 skladeb, které budou soutěžit v Eurovision 2021. Dále jdeme do České republiky a posloucháme píseň „Omaga“ od Penny Cristo. Čtěte dál a dozvíte se, co jsme si mysleli!

Penny Cristo – „Omaga“

Recenze „Omaga“

Diego: Penny Cristo přenáší dobré vibrace a energii. Riskuje tím, že pomocí „Omaga“ vytvoří něco jiného, ​​a vyjadřuje štěstí a já ho rád poslouchám. I když v této písni nejsou žádné rozumné linie ani hluboké poselství, je zábavná a velmi chytlavá. Sbor vám uvízl v hlavě celé dny! Pokud jde o možnosti předvádění, s „Omaha“ se dá hrát hodně. Je barevný, vizuální a energický.

Skóre: 6,5

LAUREN: Když Penny Cristo na Whitbeeru 2020 hrál „Kemama“, cítil jsem, že je jako herec velmi podceněn. Letos jsem byl připraven nabídnout Pennymu petardu a on předčil moje očekávání. Chekia tedy v semifinále skončila třetí a žádný ze svých hlasujících spojenců, a já se bojím těchto fantastických vstupních příležitostí. Doufejme, že až to uvidím naživo, pochopím, že se nemám čeho bát. „Omaha“ je dílo nádherně napsané a složené skvělým umělcem. Jedna věc je jistá, Chekia pokračuje ve své pozitivní cestě.

Skóre: 9,5

Antronic: Název této písně mě opravdu inspiruje v mém osobním boji proti nesmyslným kontrakcím. Penny Cristo dělá Penny Cristo dobře – má svůj vlastní styl, zvuk a osobnost, které jsou zde uvedeny v show. I když to respektuji, není to jen můj šálek čaje, nemám rád jeho hudební styl. Pokud máte rádi „Kemama“, bude se vám líbit také „Omaga“. Lyricky je plná klišé a má pocit, že to napsal přehnaný mládí. Bohužel jsem v tom nebyl.

Skóre: 2.5

Lucie: „Omaha“ je výbuch štěstí, který jsme všichni chtěli v roce 2021. Penny Cristo chytře navrhla píseň, která symbolizuje drzou a tvrdou odolnost vůči zamykání. Vážně, píseň „No Disaster“, pokud jste tady na mých rtech, může být jednou z nejhorších písní vůbec na Eurovizi, proto jsem tady. Existence. Existuje pouze jedno skóre, které mohu dát, což je bezpochyby deset. Jsem velmi nadšený, že vidím tuto píseň zpět do nebe a přivedl ho do Rotterdamu.

Skóre: 10

Oliver: Jeho linie mohou být občas klišé a mladistvé, ale díky „Omaha“ vás něco vrací. Píseň dělá skvělou práci, když vykresluje Penny Cristo jako osobnost – naprosto okouzlující, okouzlující a podmanivá s charakterem. Není pochyb o tom, že do Eurovize přinese stejnou šťastnou energii. Hudebně je zde spousta kvalitních prvků. Tempo rytmu způsobuje taneční puls a infekce se zrychluje po celé základní linii. I když může existovat více variant, opakovaně funguje dobře při vytváření kvality ušního mazu a nezapomenutelného háčku, který Penny získá četné rádiové cykly po celé Evropě.

Skóre: 7.5

Penny Cristo – hodnocení „Omaha“

V porotě YV máme 24 porotců, ale pouze prostor pro pět recenzí. Zbývající skóre jsou níže:

Calvin: 7 Komu: 4 RT: 2 Esma: 7 Jonathan: 8.5 Jordi: 5 Josh: 7.5 Julian: 9 Kristen: 6.5 Lewis: 8 Natalie: 5.5 Pablo: 6.5 Renske: 7 Robin: 5.5 Ron: 5 Sebastian: 3 Tobias: 1.5 Tom: 6.5 William: 6

Před výpočtem průměru jsme odstranili nejvyšší a nejnižší skóre. To má eliminovat vydavatele a potenciální předsudky. Odstranili jsme nízké 1,5 a 10 vysoké.

Rozsudek poroty Vivi: 6,16/10

Co si myslíte o této písni? Podělte se o své vlastní skóre a recenzi níže!

