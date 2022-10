Ohromný úspěch: Útok asteroidu NASA vede k velkému tahu

Při oznámení výsledků testu Save the World NASA v úterý uvedla, že kosmické lodi, která se vrazila do malého, neškodného asteroidu vzdáleného miliony kilometrů, se podařilo změnit svou dráhu.

Vesmírná agentura se pokusila o test před dvěma týdny, aby zjistila, zda by bylo možné v budoucnu vytlačit smrtící kámen z cesty Zemi.

„Tato mise ukazuje, že NASA se snaží být připravena na cokoli, co na nás vesmír hodí,“ řekl administrátor NASA Bill Nelson během briefingu v sídle vesmírné agentury ve Washingtonu.

Kosmická loď Dart vyřezala díru do asteroidu Dimorphos 26. září vymrštil trosky do vesmíru a vytvořil a Provinilá stopa prachu a trosek Zabírá několik tisíc mil (kilometrů). Trvalo po sobě jdoucí noci pozorování dalekohledem z Chile a Jižní Afriky, aby se zjistilo, jak srážka ovlivnila dráhu 525 stop (160 metrů) asteroidu kolem jeho společníka, mnohem větší vesmírné skály.

Měsíc před srážkou obletěl mateřský asteroid 11 hodin a 55 minut. Vědci očekávali zkrácení o 10 minut, ale Nelson řekl, že dopad zkrátil dráhu asteroidu o 32 minut.

„Pojďme si všichni na chvíli vstřebat tohle… vůbec poprvé lidstvo změnilo oběžnou dráhu ‚nebeského tělesa‘,“ poznamenala Laurie Gleese, ředitelka planetárních věd NASA.

Astronaut Apolla Rusty Schweickart, spoluzakladatel neziskové nadace B612 Foundation, která se věnuje ochraně Země před údery asteroidů, řekl, že je „jednoznačně potěšen, o tom není pochyb“ s výsledky a zájmem, který mise přinesla vychýlení asteroidu.

Vědci týmu uvedli, že množství trosek zřejmě hraje roli ve výsledku. Tom Statler, programový vědec NASA, řekl, že dopad mohl také způsobit, že se Demorphos trochu zachvěl. Poznamenal, že to může ovlivnit oběžnou dráhu, ale že se nikdy nevrátí do své původní polohy.

Obě těla byla původně od sebe vzdálena méně než míli (1,2 kilometru). Nyní jsou o desítky yardů (metrů) blíž.

Žádný z těchto dvou asteroidů nepředstavoval pro Zemi žádnou hrozbu – a stále nepředstavují hrozbu, když pokračují ve své cestě kolem Slunce. Proto vědci zvolili pro tento velmi důležitý trénink binární.

Experti na planetární obranu by raději odsunuli hrozivý asteroid nebo kometu z cesty, s ohledem na roky nebo dokonce desetiletí, než by je vyhodili do vzduchu a vytvořili několik kusů, které by mohly pršet na Zemi.

„Také opravdu potřebujeme mít ten varovný čas, aby byla technologie jako tato účinná,“ řekla vedoucí mise Nancy Chabotová z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, která kosmickou loď postavila a provedla misi za 325 milionů dolarů.

„Musíte vědět, že přicházejí,“ dodal Gillies.

Šipka byla spuštěna loni, velikost automatu Zkratka pro Double Asteroid Redirection Test, byla zničena, když se srazila s asteroidem ve vzdálenosti 7 milionů mil (11 milionů km) při rychlosti 14 000 mph (22 500 km/h).

„Je to obrovský úspěch nejen v dosažení prvního kroku k tomu, abychom se mohli chránit před budoucími dopady asteroidů,“ ale také pro množství snímků a dat shromážděných mezinárodně, Daniel Brown, astronom z Nottingham Trent University v Anglii, řekl e-mailem.

Brown také řekl, že pro amatéry bylo „obzvláště vzrušující“ vidět trosky ocasu pomocí středně velkých dalekohledů.

Vědci týmu varovali, že je zapotřebí více práce, aby bylo možné nejen identifikovat nespočet dalších vesmírných hornin, ale také potvrdit jejich složení – některé pevné, jiné hromady suti. Průzkumné mise mohou být vyžadovány například před úderem blesku k odklonění orbitalů.

„Neměli bychom být příliš dychtiví říci, že jediný test na asteroidu nám přesně řekne, jak se bude chovat každý jiný asteroid v podobné situaci,“ řekl Statler.

Přesto je on i ostatní z tohoto prvního úsilí nadšeni.

„Představovali jsme si to léta a aby se to konečně stalo skutečností, je opravdu vzrušující,“ řekl.

