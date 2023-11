Jihoameričtí trenéři vedou Albánii k překvapivé kvalifikaci na mistrovství Evropy | Sportovní

TIRANA, Albánie (AP) — Albánie se kvalifikovala na teprve své druhé mistrovství Evropy a je na špici skupiny, která zahrnovala Českou republiku a Polsko.

Pro trenéry jihoamerického týmu je to splněný sen.

„Je to neuvěřitelné,“ řekl ve středu brazilský trenér Silvinho. „Máme všechno v jednom okamžiku. Odvedli jsme skvělou práci. Všichni pohromadě.“

Sylvinho při svém jmenování loni v lednu podepsal jako asistenty krajana Dorivu a Argentince Pabla Zabaletu.

Dali dohromady 24členný kádr z 60 albánských hráčů v italské, španělské, francouzské, anglické a zámořské lize, o tamních ligách nemluvě.

Zabaleta nikdy nezapomene na telefonát od Sylvinha, svého bývalého spoluhráče z Manchesteru City, se kterým si také vytvořil úzké rodinné vazby. Rozhodli se, že Albánie má „dobrou generaci hráčů“.

„Chceme vybudovat tým schopný hrát dobrý fotbal. Myslím tím způsob, jakým vidíme fotbal,“ řekl Zabaleta.

Albánie se na evropský šampionát dostala pouze jednou – v roce 2016 pod italským trenérem Giovannim De Biasim.

Sylvinho spoléhal na své zkušenosti pod vedením Pepa Guardioly, za kterého hrál v Barceloně, a bývalého trenéra Brazílie Titeho, aby vytvořil étos albánského týmu, který zdůrazňuje „komplexní“ a „kolektivní“ hru fotbalu.

„Talent může vyhrát fotbalový zápas,“ řekl Zabaleta. „Ale tým a týmový duch mohou ve fotbale dosáhnout dobrých věcí nebo vyhrát tituly.“

Protože v týmu nejsou žádná velká jména, hledání hráčů, kteří se přizpůsobí jejich hernímu stylu, vedlo k úspěchu.

Chtěli, aby na pravé straně hrál levoruký útočník. Ukázalo se, že je to Gasser Assane, 28letý hráč, který hraje za jihokorejský klub Gwangju a dal nějaké góly jako Messi.

Chtěli levého obránce, který by rychleji bral míč do útoku a kombinoval se staršími hráči. Byl to 20letý Mario Mitaj z Lokomotivu Moskva, který se dobře kombinuje s veteránem z Lazia panem Hisayem.

Klíčovým cílem zůstává vyvinout z Albánie silný tým pro mistrovství Evropy v roce 2024 a dále.

„Pokud musíte být konzistentní. Musíte se vyvíjet den za dnem,“ řekl Sylvinho, který trénoval francouzský Lyon a brazilský Corinthians. „Avash avash (pomalu, pomalu) v albánštině.“ „Toto je výzva, které teď čelíš.“

„Nikoho se nebojíme,“ dodal Zabaleta. Jsme dobrý tým. Máme dobré hráče a nejdůležitější je, že musíme v každém zápase hrát na 100 %. Tohle je duch.“

Oba váhali říct, kde se vidí po příštím letním turnaji v Německu.

„Raději prožiji ten neuvěřitelný okamžik, abych o nás snil a připravil tým na dalších šest nebo sedm měsíců,“ řekl Sylvinho.

Zabaleta přiznal, že práce s národním týmem je oproti náročnosti fotbalu na klubové úrovni klidnější.

„Když máte za sebou rodinu, musíte na ni myslet,“ řekl a dodal, že mu chybí manželka a dva malí synové, kteří žijí v Barceloně.

Užívají si čas v Tiraně, „lidé jsou přátelští, s brazilskými objetími a povídáním. Jídlo je úžasné. Jídlo je úžasné. Ryby,“ řekl Silvinio.

Sylvinho a Zabaleta pocházejí ze dvou největších rivalů světového fotbalu, ale jsou jednotní ve společné práci v jejich nové lize.

„S výjimkou případů, kdy Argentina hraje s Brazílií,“ řekl Zabaleta. „Druhý den zaplatí večeři, zaplatí oběd. Ale je to neuvěřitelné.“

AP Football: https://apnews.com/hub/soccer