Výrobní PMI v České republice v prosinci na 4měsíčním maximu

Údaje z pondělního průzkumu společnosti IHS Markit ukázaly, že výrobní PMI České republiky v prosinci vzrostlo na 59,1 z 57,1 v předchozím měsíci a překonalo očekávání trhu 57,1.

Inflace vstupů v reakci na to klesla na nejnižší úroveň za devět měsíců, ale prodejní ceny nadále výrazně rostly. Při pohledu do budoucna vzrostla očekávání výroby na čtyřměsíční maximum, což odráží naděje na další zvýšení poptávky zákazníků a minimální narušení provozu po nedávném vypuknutí COVID-19.

