Německo ženy 2-0 Španělsko ženy: Němky si po vítězství zapsaly čtvrtfinále Eura 2022 | fotbalové zprávy

Německo si zajistilo místo ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2022 a ovládlo skupinu B vítězstvím 2:0 nad Španělskem na Brentford Community Stadium.

Němci znovu ukázali, proč patří mezi favority turnaje, když dvěma brankami v prvním poločase brali tři body.

Trvalo jen tři minuty, než jejich presingový zápas znovu exceloval, když byl tak účinný proti Dánsku. Ve špatné kvalifikaci od španělské brankářky Sandry Banosové jsem byl svědkem toho, jak si Clara Paul položila míč k nohám a dala mu na důležitosti, když tlačila Německo dopředu.

Ve 36. minutě Alexandra Popeová vstřelila svůj druhý gól na mistrovství Evropy v řadě v tolika zápasech, když obratně kývla na rohový kop pro Felicitas Rauch, aby nakonec zablokovala Německu cestu do čtvrtfinále.

Byl to zápas, který ukázal, jak moc Španělsku chybí hvězdné hráčky Alexia Putillas a Jennifer Hermoso. Vypadali jako klasická španělská strana se skvělými přihrávkami, skvělou útočnou hrou a skvělým držením míče – ale chyběla jim hra, měli jen tři střely na bránu.

obrázek:

Clara Ball otevřela skóre Německa na Brentford Community Stadium





Nyní se v sobotu utkají s Dánskem na penalty v řadě o druhé místo ve čtvrtfinále. Vítěz se ve středu večer utká v Brightonu s Anglií.

Španělsko mohlo odpovědět krátce po úvodním utkání Německa. Obranná dělená přihrávka Patricie Guijarro ztělesňovala všechny dobré věci ve Španělsku, když s ní závodila Aitana Ponmattiová. Pak najde Lucii Garciaovou, která roztočí strážce Merle Fromse, ale podaří se jí pouze rozbít svou snahu do sítě.

Tým Jorgeho Vildy nadále dominoval na míči jednoduchým fotbalem. Guijarro, Garcia a Mariona Caldentey hráli skvělý fotbal na jeden dotek na okraji oblasti, než se posledně jmenovaná rozjela s velkým nasazením.

obrázek:

Alexandra Pope hlavička z rohového kopu





Dalo by se namítnout, že Španělsko mělo smůlu, když inkasovalo vteřinu těsně před poločasem ve své hře, ale postrádalo špičku, kterou spolehlivě poskytovali Hermoso a Butillas.

Bob vypálil varovný výstřel v prvních sekundách po přestávce a brzy byl zapojen do kontroverzního momentu, který mohl způsobit, že Španělsko kleslo na deset mužů. Zatímco Bob chtěl závodit o postup vpřed, pohádal jsem se s Erin Paredes a byl jsem sražen dolů.

Požádala o červenou kartu, ale zkušená rozhodčí Stephanie Frappartová obvinění odmítla s tím, že VAR rozhodnutí nepřezkoumal.

obrázek:

Erin Paredesová se po souboji s Alexandrou Popeovou vyhnula červené kartě





Španělsko dál hledalo svou branku a v 71. minutě udělal jedno z varování v dosavadním průběhu turnaje i německý brankář Merle Froomes. inspirativní Froomes.

Německo vsítilo potřetí míč krátce před výkopem, ale Tabia a Smouth byli dlouho po incidentu hlášeni v ofsajdu. Zdá se, že jde o drastické – ale správné – rozhodnutí odpovědné osoby.

Ale naštěstí pro Německo nepotřebovali třetí, aby si zajistili vítězství při kvalifikaci do play off.

Co řekli manažeři…

Německá trenérka Martina Voss-Tecklenburg: „Hráči měli obrovskou výzvu, včerejší den byl velmi těžký, euforie ze hry a poté problém Covid byl pryč. [Lea Schuller]… Někteří hráči měli obavy, zatím nevíme, co bude v dalších dnech.

„Bojoval jsem s týmem od čáry. Možná jsem neběhal tolik jako oni, ale také jsem ze sebe vydal maximum.“

Trenér Španělska Jorge Velda: „Doufám, že nám to pomůže do dalšího zápasu a do budoucna. Musíme se připravit psychicky. Po gólu jsme asi 30 minut dělali maximum.

„Myslím že my [applied ourselves]; Tým byl konzistentní. Nyní je čas se vzpamatovat a připravit se na zápas s Dánskem, kde budeme hrát o čtvrtfinále.“

Co bude dál?

Německo končí skupinovou fázi proti Finsku v sobotu na MK Stadium; Odjezd ve 20 hodin. Mezitím se Španělsko vrátí na Brentford Community Stadium, kde bude hrát s Dánskem.

Německo si nyní zajistilo postup do čtvrtfinále ve čtvrtek 21. července proti vicemistrům skupiny A.

Sledujte Euro 2022 na Sky Sports

Sledujte nejnovější zprávy o Euro 2022 na Sky Sports a Sky Sports News letos v létě.

O zpravodajství se postará moderátorka Sky Sports WSL Caroline Parker spolu s Jessicou Creighton a Kylem Walkerem. Mezitím Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk a Laura Bassett budou poskytovat analýzy v průběhu turnaje.

Doplní je zkušená brankářka Karen Bardsley a obránce Manchesteru City Esme Morgan.

Vědci a vysílatelé budou operovat z mobilního prezentačního autobusu Sky Sports Women’s Euro 2022, který bude sledovat tým Sky Sports News po celé zemi na různé stadiony, kde se konají zápasy.

Primární fotbalový podcast Sky Sports bude navíc od 21. června přejmenován na ženský Euro Podcast Sky Sports. Pořádají Charlotte Marsh a Anton Toloy a bude obsahovat exkluzivní novinky, rozhovory s hráči a také obsáhlý program kolem turnaje.