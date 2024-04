Mohou psi zachytit zívnutí od lidí?

Zívání je nakažlivé Známý fenomén Mezi lidmi – když vidíme, slyšíme nebo někdy i přemýšlíme o zívání, mnozí z nás zívají. A hledat Nabídky Že to mohou zkusit i někteří naši psí parťáci.

Na rozdíl od vlků Bylo to ukázáno Psi na sebe častěji zívají Zívání v reakci na lidi , Výzkum ukázal. Jeden Stay Ukažte, že psi zívají, i když slyší záznam zívání lidí.

Předpokládá se, že nakažlivé zívání u psů je vyvoláno viděním nebo slyšením lidského zívání, ačkoli přesný důvod zívání, když to dělá jiná osoba, není u lidí nebo zvířat dobře pochopen.

Větší otázkou je, co toto chování znamená.

„Jsem společensky propojený se svým psem? Jak se ke mně můj pes cítí? Cítí můj pes to, co cítím já?“ Řekl Brian Hare ředitel Canine Cognition Center na Duke University.

ale poslední studie Takové spojení se jim nepodařilo prokázat. 2020 Rozměrová analýza Mezi 257 psy zjistil, že neexistuje žádný důkaz, že by nakažlivé zívání u psů bylo spojeno se známostí nebo zaujatostí v empatii.

„Neexistuje žádná silná podpora pro přímé spojení mezi nakažlivým zíváním a empatií, i když předpovědi jsou velmi intuitivní,“ řekl. Andrew Gallupprofesor psychologie na State University of New York Polytechnic Institute v Utica, New York