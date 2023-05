Živé přehrávání Korunovace krále Karla: Jak právě teď sledovat televizní zpravodajství v USA, plán akcí

Londýn – Není nastaven žádný budík Korunovace krále Karla III. a jeho manželky královny Camilly?

Není nutné poděkovat! ABC News znovu vysílá pět hodin zpravodajství od 10:00 do 15:00 ET. Záznamy ze speciálního pokrytí jsou k dispozici pro streamování na našich digitálních platformách, včetně této stránky, mobilních aplikací, sociálních platforem a služeb OTT.

Získejte detailní pohled na událost, která se naposledy stala před 70 lety Když byla korunována Karlova matka, zesnulá královna Alžběta II.

Co se stalo na korunovační ceremonii, se dozvíte zde

.

Charles a Camilla byli korunováni ve Westminsterském opatství v Londýně.

Uvnitř Westminsterského opatství byly povoleny kamery, takže jsme všichni doma mohli mít šanci vidět největší okamžiky dne, od korunovační bohoslužby až po průvod Londýnem a Charlesovu první vlnu krále z balkonu Buckinghamského paláce. Diváci doma mohou také zahlédnout speciální hosty, kteří se korunovace zúčastnili – včetně první dámy Jill Biden – a Vše nejlepší móda.

Podívejte se na rozpis korunovačního dne níže a podívejte se na datum!

Král Karel III. je současným panovníkem Spojeného království a dalších říší Commonwealthu. Jonathan Brady – WPA Pool / Getty Images

Harmonogram korunovačních akcí

Kolem 5:30 ET: Charles a Camilla opouštějí Buckinghamský palác a cestují do Westminsterského opatství v Diamond Jubilee State Coach, který byl pro Elizabeth zřízen v roce 2012. Průvod povede Charlese a Camillu po Mall a kolem východní a jižní strany Parliament Square na Broad Rezerva a nakonec do svatyně Westminsterského opatství.

6:00 ETKorunovační bohoslužba: Korunovační bohoslužba 6. května začne v 11:00 místního času, v 6:00 východního času a očekává se, že bude trvat přibližně 90 minut. Během ceremonie Charles podepíše přísahu, že bude sloužit lidu, a bude korunován korunou svatého Edwarda, což je jediný případ, kdy konkrétní korunu nosil panovník. Bude to Camilla Byla korunována korunou královny Marie. Na konci bohoslužby Karel vyměnil svou korunu za císařskou státní korunu nebo státní korunu.

Kolem 7:30 ET: Charles a Camilla opustí Westminsterské opatství v průvodu zpět do Buckinghamského paláce. Tento průvod, známý jako Korunovační pochod, půjde stejnou trasou, po které šli dříve v ten den, ale bude větší a bude zahrnovat ozbrojené síly ze Spojeného království a napříč Commonwealthem.

Charles a Camilla budou v této koloně cestovat v autokaru Gold State, který se používal při každé korunovaci od roku 1831. Autobus byl naposledy použit na Elizabeth’s Platinum Jubilee v roce 2022.

Kolem 8:00 ET: Na konci průvodu obdrží Charles a Camilla královský pozdrav a tři ovace od příslušníků ozbrojených sil. Poté se objeví na balkoně Buckinghamského paláce, kde jako král a královna rozdají své první balkonové vlny veřejnosti.

Zbytek korunovačního víkendu – který zahrnuje státní svátek Spojeného království v pondělí 8. května – bude zahrnovat oslavy po celé zemi.

Buckinghamský palác vybízí lidi k pořádání velkých korunovačních obědů, které budou společně oslavovat celý víkend.

V neděli večer se v areálu hradu Windsor uskuteční korunovační párty, na které se představí Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli a další.

V pondělí palác povzbuzuje lidi, aby se dobrovolně zapojili do svých komunit.

K této zprávě přispěly televizní stanice vlastněné ABC.