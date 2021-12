Světová zdravotnická organizace uvádí, že malárie ročně zabije o 180 000 lidí více, než se dosud předpokládalo

The Světová zdravotnická organizace Vyzval k „obrovskému a naléhavému“ úsilí dostat novou vakcínu proti malárii do náruče afrických dětí a varoval, že ročně na tuto nemoc zemře asi o 180 000 lidí více, než se dosud předpokládalo.

Dr Pedro Alonso, ředitel Globálního programu proti malárii Světové zdravotnické organizace, řekl, že vakcína RTS,S, Doporučeno pro široké šíření Říjen představoval historickou příležitost zachránit desítky tisíc životů, většinou dětí do pěti let v subsaharské Africe.

Varoval však, že globální komunita riskuje „katastrofické selhání“, pokud nebude přislíbeno financování zaměřené na posílení výroby a pomoc při šíření vakcíny.

„To, co si myslím, je skutečná bariéra.“ [is] Mezinárodní solidarita.“ „Dovolí svět nechat na polici první vakcínu proti malárii, která by mohla zachránit životy desítek tisíc afrických dětí ročně? Nebo půjdou nahoru? „

Britský výrobce léků GlaxoSmithKlein, který vyvinul vakcínu RTS,S, se zavázal darovat až 10 milionů dávek pro použití v již probíhajících pilotních programech a poskytnout až 15 milionů dávek ročně.

S více než 240 miliony případů na celém světě v loňském roce by však potenciální poptávka mohla dosahovat až 80 až 100 milionů dávek ročně, varoval Alonso. „Takže toto je ukázkový příklad toho, kde musí hrát mezinárodní mechanismy,“ řekl.

„Vakcína, která by mohla každý rok zachránit 40 až 70 až 80 000 životů afrických dětí, je něco, s čím je třeba zacházet s maximálními ambicemi a naléhavým pocitem.“ Mělo by to být Toto je obrovská a naléhavá operace, abychom zajistili, že se dostaneme k co největšímu počtu dětí a co nejrychleji.“

Dodal: „Pokud globální zdravotnická komunita na tuto výzvu nezareaguje, bude to fiasko. Nedovedu si představit, jak by různí vůdci, vůdci filantropických nebo financujících institucí, šli do Afriky a obhajovali úsilí o prevenci dětských úmrtí, pokud by nepodporoval, především Věc, šířil tuto vakcínu.“

Minulý týden globální očkovací aliance, Gavi, uvedla, že její představenstvo schválilo počáteční částku 155,7 mil. USD (117 mil. GBP) na spuštění RTS, S. Dodala, že finanční prostředky pomohou zavést, zakoupit a dodat vakcínu do způsobilých zemí v subsaharské oblasti. Afrika od roku 2022 do roku 2025.

Abderrahmane Diallo, CEO, RBM Partnership to End malárieŘekl, že toto oznámení poskytne soukromému sektoru „kritický impuls k škálování“ startupu.

„Nyní vyzýváme vůdce, aby záležitosti eskalovali investice Urychlit vývoj a poskytování efektivnějších transformačních nástrojů pro boj se stále rostoucím parazitem malárie.“

Nová čísla zveřejnila v pondělí Světová zdravotnická organizace Zdůraznil rozsah problému pomocí nové „přesnější“ metody počítání, která odhaduje, že loni zemřelo na malárii 627 000 lidí, což je o 180 000 více než celkový počet podle staré metodiky.

Naprostá většina všech úmrtí na malárii – 96 % – byla v subsaharské Africe.

Světová zdravotnická organizace ve své výroční zprávě o malárii uvedla, že „scénář soudného dne“, který někteří předpovídali na začátku pandemie COVID-19 – že úmrtí na malárii se zdvojnásobí v důsledku přerušení léčby a služeb – by mohl se nesplní.

Řekla však, že v loňském roce se počet úmrtí zvýšil o téměř 70 000, což je 12% nárůst, z nichž téměř 50 000 bylo způsobeno narušením během pandemie. Hlavní příčinou narušení bylo selhání distribuce více než čtvrtiny sítí ošetřených insekticidy – páteře úsilí WHO o kontrolu malárie – v roce 2020.

Tváří v tvář zpomalujícímu pokroku v boji proti malárii se Světová zdravotnická organizace domnívá, že by vakcína mohla být důležitou novou zbraní, i když byly vzneseny otázky ohledně její omezené účinnosti. Během čtyřleté studie bylo zjištěno, že RTS,S předchází 39 % případů malárie a 29 % závažných případů malárie.

Alonso však obavy odmítl. 30% sleva [in] Těžké případy malárie znamenají obrovský dopad na veřejné zdraví, možná větší než jakákoli jiná vakcína proti jakékoli jiné nemoci, která se nyní používá.“