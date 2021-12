Marchand Bruins kritizuje NHL za odstoupení z olympijských her v roce 2022

Hvězda Boston Bruins Brad Marchand kritizoval National Hockey League za její rozhodnutí stáhnout své hráče ze zimních olympijských her v roce 2022 v Pekingu a National Hockey Association 22. prosince oznámila, že se přestane účastnit nadcházejících zimních her v Pekingu kvůli pravidelnému liga. – Rozpis sezóny byl narušen nárůstem případů COVID-19 a zvýšením počtu odložených zápasů, Marchand, který v současnosti vede Bruins s 11 góly a 16 asistencemi, byl vyloučen z NHL po nedávném rozhodnutí ligy umožnit týmům mít v případě nepřítomnosti COVID-19 pohotovostní kabinu až šesti hráčů. „NHL a NHLPA by mohly změnit pravidla CBA a přidat taxikářskou četu, aby nezmeškali zápas a neprohráli žádné peníze – což již bylo dohodnuto, že hráči budou zpět v úschově, dokud majitelé nedostanou náhradu. během této pandemie prohráli, bez ohledu na to, kolik zápasů odehrají. Zmeškali – nicméně nemohou dělat taxi tým během olympijských her, aby mohli dodržet dohodu, kterou uzavřeli, a hráči NHL mohou jít dovnitř. já to není (BS)“ napsal Marchand v prohlášení, které v úterý napsal na Twitteru. „A pro vás všechny, kteří chcete vrátit ztrátu ze mzdy, když jsou pryč, ano, není to problém. Nechte hráče, ať se rozhodnou sami.“ Marchand, rodák z Nového Skotska, reprezentoval Kanadu na mistrovství světa IIHF a Světovém poháru v roce 2016 a dvakrát na juniorském mistrovství světa (2007, 2008), nicméně 33letý hráč to udělal nebude reprezentovat svou vlast na olympijských hrách Je pravděpodobné, že bude na soupisce kanadského týmu pro zimní hry v Pchjongčchangu v roce 2018, ale NHL se v dubnu 2017 rozhodla nepovolit svým hráčům soutěžit na olympijských hrách. Hráči NHL mohli soutěžit v každé z nich v pěti předchozích soutěžích zimních olympijských her z roku 1998 vyjádřili další významní hráči Bruins také zklamání z rozhodnutí NHL odstoupit z nadcházejících olympijských her v Pekingu. David Pasternak, český státní příslušník, který se olympiády ještě nezúčastnil, ukázal své nesouhlas s krokem ligy retweetováním Marchandova prohlášení, kapitán Bruins Patrice Bergeron, který vyhrál s týmem Kanady dvojnásobného olympijského zlatého medailistu, by ho zastupoval. Pokud by byl vybrán, aby tak učinil potřetí. byla by to moje poslední šance to zkusit,“ řekl Bergeron v pondělí. „Myslím, že jako sportovec je to zklamání,“ řekl Bergeron v pondělí. A jako konkurent. Myslím, že chcete být součástí takových událostí. Měl jsem to štěstí ve své kariéře to udělat dvakrát a žít v tom a zažít to a pak si z toho odnést nějaké skvělé vzpomínky. „Obránce Bruins Charlie McAvoy, rodák z Long Islandu, startoval v roce 2018 na mistrovství světa za tým USA, ale 24letý hráč stále čeká na svou šanci zahrát si na olympijských hrách.“ Kdybych měl tu možnost, řekl McAvoy, určitě bych šel a opravdu si myslím, že bych si užil každou vteřinu. Hlavní trenér Bruce Cassidy sloužil jako asistent hokejového trenéra týmu Kanady během zimních olympijských her v roce 2022. Den předtím, než Národní hokejová liga oznámila hry v Pekingu, Cassidy řekl, že by byl „velmi zklamaný“, kdyby zmeškal svou první olympijskou zkušenost.

Hvězda Boston Bruins Brad Marchand kritizoval National Hockey League za její rozhodnutí stáhnout své hráče ze zimních olympijských her v roce 2022 v Pekingu. NHL 22. prosince oznámila, že se přestane účastnit nadcházejících zimních her v Pekingu kvůli narušení pravidelného rozvrhu sezóny ligy kvůli nárůstu případů COVID-19 a zvýšení počtu odložených zápasů. Marchand, který v současné době vede Bruins s 11 góly a 16 asistencemi, byl vynechán z NHL po nedávném rozhodnutí ligy povolit týmům, aby v případě nepřítomnosti COVID-19 měly nouzový kabinový tým až šesti hráčů. „NHL a NHLPA by mohly změnit pravidla CBA a přidat tým taxíků, aby nezmeškali žádný zápas a neztratili žádné peníze – což je již dohodnuto, že hráči se vrátí do úschovy, dokud majitelé nebudou plní toho, co mají. Během této pandemie jsme prohráli, bez ohledu na to, kolik zápasů jsme zmeškali – přesto nemohou během olympijských her vytvořit taxikářskou četu, aby mohli dodržet dohodu, kterou uzavřeli, aby hráči NHL mohli jet. „Prosím, řekněte mi, že to není (BS),“ Marchand napsal v úterý v prohlášení na Twitteru. „A pro všechny z vás, kteří chtějí odčinit ztrátu svého platu, když jsou pryč, ano, není to problém. Nechte hráče, ať se rozhodnou sami.“ Marchand, rodák z Nového Skotska, reprezentoval Kanadu na mistrovství světa IIHF a Světovém poháru v hokeji v roce 2016 a dvakrát na mistrovství světa juniorů (2007, 2008). Třiatřicetiletý hráč však svou vlast na olympijských hrách nereprezentoval. Pravděpodobně bude na soupisce kanadského týmu pro zimní hry v Pchjongčchangu v roce 2018, ale NHL se v dubnu 2017 rozhodla nepovolit svým hráčům účastnit se olympijských her. Hráči NHL mohli soutěžit v každé z pěti předchozích soutěží zimních olympijských her od roku 1998. READ Evropští velvyslanci překypují investičními příležitostmi v oblasti Hunter Zklamání z rozhodnutí NHL odstoupit z nadcházející olympiády v Pekingu vyjádřili i další prominentní hráči Bruins. Hvězdný křídelník David Pasternak, český reprezentant, který se ještě nezúčastnil olympiády, dal najevo svůj nesouhlas s postupem ligy. Retweetněte Marchandovo prohlášení. Kapitán Bruins Patrice Bergeron, dvojnásobný zlatý olympijský medailista za tým Kanady, řekl, že by reprezentoval svou zemi, kdyby byl vybrán, aby tak učinil potřetí. „Byla to moje poslední šance to zkusit,“ řekl Bergeron v pondělí. „Myslím, že jako sportovec i jako soutěžící je to zklamání. Myslím, že chcete být součástí takových akcí. Měl jsem ve své kariéře to štěstí udělat to dvakrát a žít v tom, zažít to a pak pár skvělých vzpomínek z toho.“ Obránce Bruins Charlie McAvoy, rodák z Long Islandu, startoval na mistrovství světa 2018 za tým USA, ale 24letý hráč stále čeká na svou šanci zahrát si na olympijských hrách. McAvoy řekl: „Kdybych měl tu možnost, určitě bych šel a opravdu si myslel, že bych si užil každou vteřinu. Snil jsem o tom už dlouho, takže zklamání je opravdu jediný způsob, jak to popsat.“ Bruce Cassidy, hlavní trenér Bruins, sloužil jako asistent hokejového trenéra týmu Kanady během zimních olympijských her v roce 2022. Den předtím, než National Hockey League oznámila hry v Pekingu, Cassidy řekl, že by byl „velmi zklamaný“, kdyby vynechal. svou první olympijskou zkušenost.