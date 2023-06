Někdo zabil supervýkonného šéfa Diabla 4 za 15 sekund

Mocný světový šéf v Diablo IV Byl zabit za pouhých dvanáct sekund. A i když je to samo o sobě dostatečně působivé, je ještě úžasnější, že to byl v podstatě jeden velmi mocný nekromant, který sejmul takové obvykle těžko zabítelné padouchy.

Týden ve hrách: Co přijde po Diablu IV

Nedávno to vyšlo Diablo IV je nejnovějším vstupem do populární a dlouhotrvající slasher akční RPG série Blizzard. Hra je většinou to samé klasické rabování a procházení dungeonů, jaké byste očekávali od a Diablo Hra ano, ale nový přírůstek do franšízy Diablo IVhlavy světa. Jsou to velcí a mocní nepřátelé, kteří pravidelně obývají otevřený svět. Poté hráči spolupracují na odstranění těchto obrovských a smrtících super monster.

Často, alespoň když jsem se toho účastnil, mohly bitvy proti světovým bossům trvat až 15 minut. Pokud ho předtím nezabijete a zabije ho velký tvor, nezískáte kořist ani speciální odměny.

Ale nedávno, Bylo také sdíleno na Redditusvětový náčelník v Diablo IV Bylo zničeno za pouhých 15 sekund. Pokud jste hráli Diablo IV A bojovala s některými bossy ve světě, je těžké tomu uvěřit, ale záběry nelžou.

Nekromant v Bone Spear Diablo IV děsivý

Zpočátku se zdá, že jde o týmovou práci. Ale když se na to podíváme znovu, je zřejmé, že nekromant na pravé straně obrazovky pravděpodobně způsobí největší škody. Jak bylo uvedeno na Redditu, je to tak.Kostlivec nekromantPopulární sestavení výkonné třídy, které způsobuje velké poškození. V klipu rozpouštění bosse vidíme, jak hráč klesá Sedm kusů v řadě, což není obtížné, protože meta konstrukt má 100% kritickou šanci. A protože je design zcela zaměřen na maximální možné kritické poškození, je tomu tak Budování smrtící koncové hry Dokáže rychle zabít obrovské skupiny elitních nepřátel.

Pokud chcete zvýšit úroveň svého Bone Spear Necro, mohlo by vás zajímat:

Flegmore / Blizzard

Nutno podotknout, že se nejedná ani o nejrychlejší zabíjení kostlivců oštěpových bossů. Pokud se podíváte na YouTube, můžete najít podobná rychlá zabíjení včetně jednoho videa, které ukazuje hráče používající tuto verzi Světový boss taje asi za pět sekund. Páni!

Někteří by mohli navrhnout tuto konstrukci (Nebo samotná třída Necro) potřebuje nerf, ale myslím, že světoví lídři prostě potřebovali zintenzivnit svou hru. No tak, zlatem prokletý lakomec! Nedovolte, aby vás tito nekromanti vyhladili během několika sekund. hájit! Zkuste to trochu víc! Nedostat se – neobtěžovat se. Znovu zemřel.