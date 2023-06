Kritizoval Trumpa za blahopřání Kim Čong-unovi k dohodě WHO

Přihlaste se k odběru denního e-mailu Inside Washington a získejte exkluzivní zpravodajství a analýzy v USA doručované do vaší schránky Získejte náš bezplatný e-mail od společnosti Inside Washington

Donald Trump je pod palbou republikánů za to, že chválil severokorejského diktátora Kim Čong-una poté, co jeho země vstoupila do výkonné rady Světové zdravotnické organizace.

„Gratuluji Kim Čong-unovi!“ Psal na Truth Social, bývalý prezident špatně napsal své jméno, když sdílel zprávy o přijetí.

Příspěvek vyvolal okamžité odsouzení republikánských prezidentských kandidátů a stranických vůdců ve státě.

„Kim Čong-un hladoví svůj lid,“ Nikki Haleyová, bývalá Trumpova velvyslankyně při OSN a odpůrkyně v roce 2024 řekl na Twitteru.

„Je to úplná fraška, že Severní Korea má vedoucí roli ve Světové zdravotnické organizaci.“

Guvernér Georgie Brian Kemp knihy„Vrátit se zpět naší zemi od Joea Bidena nezačíná blahopřáním vražednému diktátorovi Severní Koreje.“

Kim Čong-un hladoví své lidi. Je úplná fraška, že Severní Korea má vedoucí roli ve WHO. – Nikki Haley (@NikkiHaley) 2. června 2023

Bývalý guvernér státu Maryland Larry Page posmíval se také Pan Trump: Kim Čong-un je nepřítelem Ameriky a hrozbou míru a svobodě. Skutečnost, že Trump klamně věří opaku, z něj dělá užitečného čínského idiota a nehodí se být prezidentem.

Trump proslavil vřelý vztah s Kimem během svého jednoletého prezidentství, štědře chválil 39letého despotu a stal se prvním úřadujícím vůdcem USA, který navštívil samotářskou komunistickou zemi.

Dokonce se chlubil, že si vyměňoval „milostné dopisy“ s panem Kimem, který často vyhrožuje USA a jejich spojencům jaderným útokem.

Jiní poukazovali na soukromí jejich vztahu.

Jeden uživatel Twitteru „Donald Trump obdivuje diktátora, jako je Kim Čong-un, velmi se cítí být značkou rádoby diktátora, jako je Trump“ publikovat.

Donald Trump poblahopřál Kim Čong-unovi k nástupu Severní Koreje do správní rady WHO (zpravodajská agentura)

Dr. Jung Min-bak se tento týden stal prvním severokorejským úředníkem, který byl jmenován na tříleté funkční období ve výkonné radě Světové zdravotnické organizace.

„To znamená, že jeden z nejstrašnějších systémů na světě je nyní součástí skupiny, která stanovuje a prosazuje standardy a pravidla pro globální řízení zdravotní péče,“ řekl výkonný ředitel UN Watch Hillel Neuer. řekl v prohlášení.

„Je to začarovaný kruh pro hlavní agenturu OSN, která nutně potřebuje introspekci a reformu.“

Mezi další země, které se připojují k Výkonné radě, patří Austrálie, Barbados, Kamerun, Komory, Lesotho, Katar, Švýcarsko, Togo a Ukrajina.

Několik nedávných jmenování sériových pachatelů porušování lidských práv do vedoucích pozic v mezinárodních organizacích také čelilo odsouzení.

Rusko se v dubnu ujalo vedení Rady bezpečnosti OSN, zatímco Írán předsedá sociálnímu fóru Rady OSN pro lidská práva pro rok 2023.

Jihokorejský zákonodárce tento týden prohlásil, že Kim je obézní a trpí těžkou nespavostí a alkoholismem.