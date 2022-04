Rus Navalnyj před hlasováním obviňuje Le Penovou z vazeb na Kreml

Vězněný vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj ve středu náhle zasáhl do tvrdé francouzské prezidentské kampaně, když vyzval voliče, aby podpořili úřadujícího prezidenta Emmanuela Macrona, a tvrdil, že její krajně pravicová rivalka Marine Le Penová je úzce propojena s Ruskem.

Le Penová čelila pečlivému zkoumání před půjčkou ve výši více než 9 milionů eur, kterou si její strana vzala v roce 2014 od první ruské české banky.

Byly vzneseny otázky o vazbách Le Penové na Moskvu během její prezidentské kandidatury před pěti lety, její ztrátě s Macronem a jejím oživení uprostřed války ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině. Poznamenala, že invazi z 24. února odsoudila „bez dvojznačnosti“.

Tweet od Navalného týmu, hodiny před závěrečnou debatou mezi oběma kandidáty, ohrozil relativně hladkou jízdu Le Penové směrem k nedělnímu druhému kolu proti Macronovi.

Macron v debatě napadl Le Penovou jako závislou na Rusku, které označil za „vašeho bankéře“.

Le Penová byla znepokojena návrhem, který dluží Kremlu, a prohlásila, že je „zcela svobodná“.

Již dříve v kampani odmítla dotazy na půjčku straně Národní fronta, která se přejmenovala na Národní shromáždění. Banka byla od té doby rozpuštěna.

Navalnyj, Putinův hlavní domácí nepřítel, v dlouhém vláknu ve francouzštině řekl, že chce stoupencům Le Penové říci o korupci v Rusku a o tom, jak znečišťuje banky jako Federální rezervní systém.

„Tato banka je známá agentura pro praní špinavých peněz vytvořená na Putinův popud,“ napsal Navalnyj na Twitteru, i když neuvedl žádné jiné důkazy než své vlastní vyšetřování korupce v Rusku. „Prodává se tím Putinův politický vliv.“

Studie z roku 2019, kterou provedla Washingtonská Aliance pro zajištění demokracie při Německém Marshallově fondu, zjistila, že FCRB byla „klíčovým kolečkem ve snaze Moskvy rozvinout politické soupeření v zahraničí – a jak se tato banka snažila využít stávající mezery ve financování kampaní k prosazování politických cílů. .“

Studie se zaměřila na protiimigrační stranu Le Penové, která uvedla, že banka byla zapletena do toho, že je „nástrojem pro praní špinavých peněz zkorumpovanými elitami ve velkém měřítku“. Zmínila také „státem povolenou ruskou intervenci do západního politického systému“ ve formě půjčky Národní frontě.

Le Penová uvedla, že její strana šla do Fedu poté, co jí francouzské a evropské banky odmítly půjčit hotovost. Loan pronásleduje krajně pravicovou stranu už roky, spolu s jejími vazbami na Putina. Fotografii obou střetnutí zveřejnili v roce 2017 na sociálních sítích její odpůrci během kampaně.

Na tiskové konferenci před Navalného tweety se Le Penová znovu ohradila proti podezření, že za svůj kredit vděčí Kremlu. Na začátku tohoto měsíce řekla novinářům, že nevěří, že FCRB je pod rozkazem ruských velitelů.

Dodala, že její strana stále splácí úvěr, aniž by objasnila, kdo jsou věřitelé.

Řekla, že půjčka nebyla drahá záležitost.

Tato půjčka nepřišla s vhodnou úrokovou sazbou. Klesla o 6 %.

„Jsem samozřejmě k dispozici každé bance, americké, z Jižní Ameriky, která chce získat tuto půjčku,“ řekla.

„Pokud by francouzská banka chtěla koupit tento úvěr, bylo by to samozřejmě za stejných podmínek a podmínek, které jsou pro banku velmi výhodné,“ dodala ve vykopávce francouzské bankovní instituce.

Francouzské zákony nyní zakazují půjčky politickým stranám ze zemí mimo Evropskou unii a Le Penova strana Národní shromáždění si vzala půjčku od banky v Maďarsku, v jejímž čele stojí Viktor Orban, spojenec Le Penové.

Navalnyj byl minulý měsíc odsouzen k devíti letům vězení za podvody a pohrdání soudem, kromě dvouapůlletého vězení za politicky motivované odsouzení, řekl. Pětačtyřicetiletý aktivista, vězněný v trestanecké kolonii východně od Moskvy, přežil v roce 2020 otravu nervově paralytickou látkou, kterou obviňuje Kreml.

Během posledního roku Putin zasáhl proti opozičním představitelům, jako je Navalnyj, spolu se svými příznivci, dalšími aktivisty a nezávislými novináři ve snaze potlačit veškerý disent.

Navalného tým zintenzivnil své úsilí o vyvíjení mezinárodního tlaku na Putina, mluvil na webech EU a volal po sankcích proti Moskvě.

Rusko bylo fascinováno rodinou Le Penových po generace, počínaje Jean-Marie Le Penem, otcem Marine a spoluzakladatelem Staré vlastenecké fronty. Marion Marechal, neteř krajně pravicové političky Marine Le Penové, Rusko navštívila a Marine Le Penová Rusko navštívila několikrát, ale s Putinem se setkala pouze jednou.

———

John Lister a Angela Charlton přispěli z Paříže.